COBRA KAI (da sinistra a destra) RALPH MACCHIO come DANIEL LARUSSO e WILLIAM ZABKA come JOHNNY LAWRENCE di COBRA KAI Cr. CURTIS BONDS BAKER/NETFLIX © 2020

Manca poco più di un mese all’uscita di Cobra Kai stagione 5, il 9 settembre 2022 e non vediamo l’ora che la nuova stagione arrivi su Netflix. Se sei impaziente come noi, molto probabilmente sei affamato di contenuti che ti leghino fino al suo rilascio, e non c’è posto migliore per contenuti extra dei social media.

Rimani aggiornato su cosa sta succedendo con il tuo preferito Cobra Kai attori seguendo i loro account Instagram. La maggior parte degli attori tende a condividere succosi aggiornamenti sulla vita, così come post dietro le quinte dai set e nuovi progetti con i loro follower, quindi dai loro un seguito per rimanere aggiornato.

Cast di Cobra Kai: dove seguire gli attori su Instagram

Sappiamo che a volte vogliamo solo rimanere in contatto con i nostri attori preferiti e il modo più semplice per farlo è dare loro un seguito sui social media. Tuttavia, scorrere gli account falsi e dei fan potrebbe essere piuttosto stancante, quindi per risparmiarti la fatica di dover cercare tu stesso gli account Instagram ufficiali dell’attore, abbiamo incluso un collegamento direttamente alle loro pagine di seguito. Ora puoi rimanere aggiornato con il tuo preferito Cobra Kai star senza sudare!