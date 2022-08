Dove seguire gli attori su Instagram

Manca poco meno di una settimana all’uscita di Io non ho mai stagione 3 venerdì 12 agosto e non vediamo l’ora di ritrovarci con i nostri personaggi preferiti! Se sei come noi, super impaziente e hai bisogno di qualche contenuto extra, allora la cosa migliore da fare è andare sui social media per controllare cosa stanno facendo le star stesse.

Sappiamo che cercare gli account giusti attraverso i social media può essere un compito noioso, quindi ci siamo liberati dell’angoscia! Di seguito abbiamo tutte le piattaforme di social media per il cast principale di Io non ho mai per farti risparmiare il tempo di doverli cercare tu stesso!

Non ho mai lanciato su Instagram

Se vuoi rimanere aggiornato nel tuo preferito Io non ho mai vita dei membri del cast, quindi il modo migliore per farlo è dare loro un seguito sui social media. Di seguito abbiamo taggato tutte le pagine dei social media del cast principale.

Maitreyi Ramakrishnan Instagram

Maitreyi è una regina dei social media! L’attrice interpreta Devi Vishwakumar nella popolare serie Netflix. Potete trovarla su queste pagine social:

Darren Barnet Istagram

Darren interpreta Paxton Hall-Yoshida. A differenza della sua collega regina dei social media Maitreyi, Darren non sembra usare i social media per esprimersi tutte le volte che fa lei. Indipendentemente da ciò, puoi trovare l’attore su queste pagine di social media:

Jaren Lewison Instagram

Jaren lo riconoscerete tutti come Ben Gross della serie Netflix per adulti. Per rimanere aggiornato con il giovane attore, puoi dargli un seguito su questi account di social media:

Richa Moorjan Instagram

Richa interpreta Kamala sullo schermo. Potresti anche riconoscerla da Il progetto Mindy, Sullivan & Son, e Vacanza in disordine caldo. Per rimanere al corrente dell’attrice, suggeriamo di darle un seguito su questi account:

Poorna Jagannathan

Poorna dà vita al personaggio del dottor Nalini Vishwakumar. Puoi seguire l’attrice su queste piattaforme di social media:

Megan Suri Instagram

Megan, che si è unita alla serie nella stagione 2 come Aneesa, sembra essere un po’ diversa quando si tratta di social media rispetto ai suoi co-protagonisti. L’attrice può essere trovata solo su questa pagina di social media pubblica:

Lee Rodriguez Instagram

Lee riprenderà il ruolo di Fabiola Torres nel prossimo futuro Non ho mai avutor stagione 3. Rimanere in contatto con questa attrice è abbastanza facile, poiché tende a usare i social media abbastanza spesso, puoi seguirla su queste piattaforme:

Ramona Giovane Instagram

Ramona è Eleanor Wong e nella serie interpreta una delle migliori amiche di Devi Vishwakumar. La giovane attrice emergente può essere trovata su queste piattaforme di social media: