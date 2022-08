Dove puoi vedere il cast di Locke e Key dopo? (prossimi progetti)

Locke e chiave sta volgendo al termine, con la terza e ultima stagione ora in streaming su Netflix. Ma il vantaggio è che ora il talentuoso cast può passare ad altri nuovi ed entusiasmanti progetti.

Emilia Jones è pronta per il successo dopo aver recitato nel film vincitore dell’Oscar CODA per Apple TV+ e altri attori, come Aaron Ashmore, hanno all’orizzonte diversi nuovi programmi. Scopri da dove puoi vedere alcuni dei tuoi personaggi preferiti Locke e chiave prossimo.

Potresti notare che il seguente elenco è piuttosto breve e la maggior parte dei membri del cast principale è scomparsa, ma è perché stiamo mettendo in evidenza gli attori che hanno già progetti in programma per il futuro. Altri o non hanno ancora nulla in produzione o i loro progetti non sono stati annunciati.

Dove puoi vedere il cast di Locke e Key dopo?

Emilia Jones

L’attrice, cantante e cantautrice inglese Emilia Jones ha interpretato Kinsey Locke per tutte e tre le stagioni di Locke e chiave. Sta uscendo da un anno incredibile dopo aver recitato nel ruolo di Ruby Rossi nel film vincitore dell’Oscar CODA per Apple TV+. Ha ricevuto diverse nomination per il suo ruolo nel film, inclusa una nomination ai BAFTA come migliore attrice protagonista.

Emilia Jones progetti imminenti

Persona gatto – Thriller psicologico con Nicholas Braun e Michael Gandolfini

– Thriller psicologico con Nicholas Braun e Michael Gandolfini Paese delle fate – Film drammatico con Scoot McNairy e Cody Fern

Aaron Ashmore

Aaron Ashmore è un attore canadese che è stato molto impegnato nel corso degli anni. Interpreta lo zio Duncan Locke e chiave e recita anche nel ruolo di Wheezer Skymed. Probabilmente l’hai visto in molti spettacoli canadesi di fantascienza come Magazzino 13 e Killjoy. Ha anche interpretato Jimmy Olsen nella serie CW Smallville. Basta non confonderlo con suo fratello gemello Shawn Ashmore!

Aaron Ashmore progetti imminenti

Ginny & Georgia stagione 2 – Aaron reciterà nei panni dell’ex Gil Timmins della Georgia

– Aaron reciterà nei panni dell’ex Gil Timmins della Georgia Accusato – Serie drammatica antologica della Fox

Laysla De Oliveira

Laysla De Oliveira è la talentuosa attrice canadese che interpreta Dodge Locke e chiave. Era l’antagonista principale nella prima stagione e il suo personaggio era anche una delle principali minacce nella seconda stagione, anche se poiché Dodge ha usato la chiave d’identità, in realtà non siamo riusciti a vedere gran parte di Laysla nella seconda stagione.

Laysla De Oliveira progetti imminenti

Aggiungi questa pagina ai preferiti se desideri ulteriori aggiornamenti su ciò che il Locke e chiave il cast dipenderà dal futuro, poiché lo aggiorneremo regolarmente con notizie sui membri del tuo cast preferiti.