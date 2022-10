Dove puoi guardare la serie di film “Halloween”, prima di abbuffarti degli ultimi “Halloween Ends”?

October entra nella mania di guardare tutti i film horror spettrali con amici e famiglie. Tuttavia, tutte le piattaforme di streaming hanno servito bene allo scopo regalandoci una miriade di film horror che ci hanno mandato un brivido lungo la schiena. Il migliore di tutti lo è L’Halloween saga chiamata David Gordon Green Halloween Trilogia. Il terzo sequel aprirà ufficialmente il 14 ottobre prima di Halloween. Ma dove puoi guardare i due precedenti prima che arrivi il sequel?

Per nostra sfortuna, il gigante americano dello streaming, Netflix non ospita la serie di Halloween. Sebbene abbia molti altri film temuti di tutti i tempi, non potrai guardare Halloween Ends su Netflix. Fortunatamente, ci sono altre piattaforme al tuo servizio.

Dove guardare la serie di film prima dell’uscita di Halloween Ends?

Come era la norma con i primi due film, il film in uscita, Halloween finisce, rilascerà le sue anteprime solo un giorno prima del rilascio ufficiale. Una volta uscito, Universal Studios e Blumhouse farà girare il film in ogni grande e piccola rete teatrale degli Stati Uniti. Anche sale come i cinema Regal e AMC sono disponibili nell’ampio spettro.

Halloween finisce sarà anche in streaming Pavone TV lo stesso giorno della sua uscita nelle sale. Quindi, gli amanti dello schermo possono anche avere la possibilità di godersi questo insolito sequel di esorcisti direttamente nelle loro case. Tuttavia, per il suo accesso completo, gli spettatori dovranno sottoscrivere un abbonamento premium. Peacock offre due opzioni per lo stesso chiamato Peacock Premium e Peacock Plus. Per la tua migliore esperienza, è anche da notare che l’ultimo di entrambi i pacchetti rimuove gli annunci dal servizio.

Come l’ultimo film, i primi due film, Halloween e Halloween uccidesono disponibili per lo streaming su Peacock.

Siete tutti pronti per questo imminente film di Halloween da brivido per darvi il meglio finora? Hai già visto i primi due film? Cosa ti aspetti dal prossimo sequel? Raccontaci tutto nei commenti qui sotto.

