Come predicato, Fermacuori su Netflix è stato il discorso del weekend, tanto che un nuovo quiz per scoprire quale personaggio sei ha preso il sopravvento su Twitter.

Riveliamo dove puoi prendere il “Che personaggio di Heartstopper sono io? quiz per te stesso, presentarti al cast dello spettacolo e condividi i risultati che i fan stanno ottenendo online.

Sviluppato da Alice Oseman per Netflix e basato sul webcomic e graphic novel con lo stesso nome di Oseman, serie romantica britannica per adulti Fermacuori racconta la storia di Charlie Spring e Nick Nelson mentre il primo sviluppa una cotta per l’altro durante il periodo in una scuola maschile.

Dove prendere il ‘Che personaggio di Heartstopper sono io? quiz

Se sei interessato a prendere il titolo “Che personaggio di Heartstopper sono io?” quiz per te stesso, quindi vai su uQuiz.

uQuiz è pieno fino all’orlo di quiz unici e astratti di tutti i tuoi fandom e hobby preferiti, che coprono una vasta gamma di argomenti.

Il sito Web fornisce un banner di ciò che i quiz sono attualmente di tendenza e i visitatori possono semplicemente registrarsi gratuitamente e iniziare a creare i propri quiz.

Immagine da Netflix.

I fan di Heartstopper ottengono risultati contrastanti

Questo fan sembrava essere d’accordo con i loro risultati, dopo aver ottenuto Darcy, interpretato da Kizzy Edgell:

Un altro fan ha voluto lamentarsi di una domanda che chiedeva loro di scegliere tra diverse canzoni di Hozier:

NON IL QUIZ DEL PERSONAGGIO HEARTSTOPPER CHE MI FA SCEGLIERE TRA CANZONI PIÙ HOZIER COME POTRESTI — Cole 〜(꒪-꒪)〜 (@LuminousToad) 24 aprile 2022

Infine, questo fan ha ottenuto Nick come risultato ed è stato entusiasta di condividere che era orgoglioso della partita:

Ho appena ottenuto il risultato ‘nick’ al quiz ‘che personaggio rubacuori sei?’. Ugh in realtà così orgoglioso di questo https://t.co/zvTN3Or0Zj tramite @uquiz. — Adam Tuplin (@calamarifever) 24 aprile 2022

Incontra il cast di Heartstopper

La nuova serie Netflix ha una lunga lista di talenti emergenti coinvolti, inclusi Joe Locke e Kit Connor come protagonisti principali, offrendo ai fan molte opzioni con cui confrontarsi nel quiz sopra.

L’attore britannico Connor è noto per il suo debutto cinematografico nel film del 2014 Prendi Babbo Natalecon altre performance degne di nota nel 2019 Uomo razzo e le serie BBC One e HBO I suoi materiali oscuri.

Inoltre, Game of Thrones i fan potrebbero anche riconoscere Sebastian Croft nel ruolo di Ben Hope, dopo aver interpretato un giovane Ned Stark nella popolare serie HBO Max.

Inoltre, Joe Locke sta facendo il suo debutto come attore nella serie, così come Yasmin Finney e William Gao.

Di seguito, abbiamo fornito un elenco del completo Fermacuori lancio:

Joe Locke – Charlie Primavera

– Charlie Primavera Kit Connor – Nick Nelson

– Nick Nelson William Gao – Tao Xu

– Tao Xu Yasmin Finney – Elle Argent

– Elle Argent Corinna Marrone – Tara Jones

– Tara Jones Kizzy Edgell – Darcy Olsson

– Darcy Olsson Sebastian Croft – Ben Speranza

– Ben Speranza Cormac Hyde Corrin – Harry Greene

– Harry Greene Rea Norwood – Imogen Heaney

– Imogen Heaney Tobie Donovan – Isaac Henderson

– Isaac Henderson Jenny Walser – Primavera di Tori

– Primavera di Tori Fisayo Akinade – Signor Ajayi

– Signor Ajayi Chetna Pandia – Allenatore Singh

– Allenatore Singh Alan Turkington – Signor Lange

Immagine da Netflix.

Di Jo Craig – [email protected]

Heartstopper è ora in streaming su Netflix.

In altre notizie, dove prendere il ‘Che personaggio di Heartstopper sono io? quiz