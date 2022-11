Il volo 828 è stato nella mente del pubblico da quando Manifest è stato presentato in anteprima sulla NBC negli Stati Uniti nel 2018. In effetti, questa storia di passeggeri e membri dell’equipaggio di un aereo di linea commerciale che tornano dalle loro famiglie dopo che erano stati a lungo ritenuti morti ha offerto così tante colpi di scena nel corso degli anni, e non c’è momento migliore per tuffarsi.

Creato da Jeff Rake, il dramma soprannaturale americano è stato purtroppo cancellato dalla rete dopo appena tre stagioni.

Fortunatamente, d’altra parte, i fan del lutto hanno ricevuto la migliore notizia possibile: Netflix ha deciso di intervenire e salvare la situazione, rinnovandola per una nuova stagione.

La chiusura che il fandom chiedeva ha iniziato a essere consegnata, ma coloro che non hanno ancora iniziato la serie potrebbero trovarsi delusi quando saltano su Netflix. Allora, dove posso guardare Manifest stagione 1, 2 e 3 in streaming nel Regno Unito?

Manifest stagione 04. Cr. Peter Kramer/Netflix © 2022

Dove posso guardare Manifest stagione 1, 2 e 3 in streaming nel Regno Unito?

Le stagioni 1 – 3 di Manifest sono attualmente in streaming su NOW nel Regno Unito.

Non sono attualmente disponibili su Netflix nel Regno Unito, ma sono negli Stati Uniti, sebbene la stagione 4, parte 2, sia stata rilasciata su Netflix nel Regno Unito venerdì 4 novembre 2022.

Per chi non ha familiarità con NOW, il servizio di abbonamento in streaming offre un abbonamento a intrattenimento per soli £ 9,99 al mese e c’è anche una prova gratuita aperta ai nuovi clienti.

In alternativa, coloro che non desiderano iniziare un altro abbonamento possono noleggiare o acquistare le prime tre stagioni e i singoli episodi su Amazon Video, sebbene questa sia l’opzione più costosa.

Manifesto: Stagione 4 | Rimorchio ufficiale | Netflix

‘Sono andato davvero in città’

Anche se Manifest potrebbe non essere stato un successo colossale sulla NBC, Netflix riferisce che gli è stata data una seconda vita quando è arrivato sulla loro piattaforma, accumulando oltre 100 milioni di ore di visualizzazioni a livello globale nel luglio 2021.

“Abbiamo trovato questo pubblico completamente nuovo”, ha detto Josh Dallas (interpreta Ben Stone) mentre parlava a Netflix della serie. “Ha appena iniziato a crescere e aumentare nel corso dei giorni, delle settimane e dei mesi a venire. È solo diventato sempre più grande. È stata una sensazione molto valida”.

Il creatore della serie Jeff ha anche rivelato di essere molto attivo sui social media con l’hashtag Save Manifest, coinvolgendo i fan.

“Amico, sono andato davvero in città perché stavo resistendo per la mia cara vita”, ha detto. “Twitter era il mio migliore amico. È stata un’estate incredibile. Era pieno di speranza e ottimismo, ma anche trepidazione”.

Quante parti in Manifest stagione 4?

La stagione 4 sarà composta da sole due parti in totale e ciascuna parte offrirà 10 episodi.

Vale anche la pena sottolineare che Netflix ha annunciato che la quarta stagione fungerà anche da stagione finale.

Manifest stagione 4 parte 1 è ora in streaming su Netflix.

