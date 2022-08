Dov’è ora Tim Donaghy? Esplorazione dell’Operazione Flagrant Foul di Netflix

Chi non ama un buon documentario sportivo di tanto in tanto? Bene, Netflix soddisfa sicuramente molte delle nostre passioni per il cinema di saggistica e Untold: Operation Flagrant Foul lo illustra perfettamente.

Il primo volume della serie di documentari sportivi è stato presentato in anteprima sulla piattaforma nel 2021 e ha offerto al pubblico una nuova puntata ogni settimana. Ognuno si è concentrato su un argomento o argomento diverso ed è stata trattata una serie di sport.

Dall’hockey al basket, c’era qualcosa di interessante per tutti e forse non sorprende che al volume 2 sia stato dato il via libera.

Uno degli ultimi a raggiungere i fan è Untold: Operation Flagrant Foul, che dà uno sguardo a quello che è successo con Tim Donaghy…

Untold: Operazione Flagrant Foul arriva su Netflix

L’operazione Flagrant Foul punta il suo obiettivo su Timothy Donaghy, cresciuto in Pennsylvania con il padre, arbitro di basket.

Con il sogno di raggiungere lo stesso obiettivo e lavorare nello stesso campo, The Cinemaholic riferisce di essere stato assunto come officiante della Continental Basketball Association (CBA) l’anno in cui ha frequentato il suo primo campo, continuando ad arricchire la sua conoscenza del mestiere attraverso sette le stagioni.

Si è assicurato un posto nella NBA nel 1994 ed è diventato un famoso arbitro.

Tuttavia, il documentario affronta lo scandalo scoppiato a causa della sua abitudine al gioco e di come ha influenzato la sua carriera.

ESPN riferisce che l’FBI è arrivato nel 2007 e l’NBA si è accorta che Donaghy stava scommettendo su giochi in cui era coinvolto e quindi potenzialmente influenzando i risultati.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro La storia di Tim Donaghy mi ha sempre affascinato e Netflix ha fatto un ottimo lavoro nel raccontare la storia con Untold: Operation Flagrant Foul — Dave Loughran (@Loughy_D) 31 agosto 2022

Dov’è ora Tim Donaghy?

Tornando a quando le cose sono iniziate e raccontando da lì, Donaghy si è dimesso dal lavoro nel 2007 e The Cinemaholic riferisce di essersi dichiarato colpevole di un conteggio ciascuno di cospirazione per impegnarsi in frode telematica, oltre a trasmettere informazioni sulle scommesse attraverso il commercio interstatale in relazione al scommesse il 15 agosto.

Successivamente è stato condannato a 15 mesi in una struttura federale a Pensacola, in Florida, l’anno successivo e ha anche dovuto pagare una multa di $ 500.000 e almeno $ 30.000 di restituzione al governo.

Donaghy è stato successivamente rilasciato – con tre anni di libertà vigilata – nel novembre 2009

Nel documentario Untold, confessa di avere rimpianti per quello che è successo, ammettendo che vorrebbe essere ancora in gioco con facce familiari che considerava amici.

La sua memoria – Blowing the Whistle: La cultura della frode nella NBA – è stato pubblicato dopo averlo scritto in carcere e da allora ha lavorato come oratore pubblico.

The Cinemaholic aggiunge anche di aver servito come arbitro di una partita di wrestling professionale nella MLW nel 2021.

‘È quello che è’

Parlando con il Tampa Bay Times nel 2021, Donaghy ha parlato del suo passato:

“Di certo non mi evito di aver commesso degli errori e di aver fatto delle scelte sbagliate. È quello che è e, sfortunatamente, devo conviverci… L’intera situazione è vicina a probabilmente 10 anni dietro di me ora”.

Ha aggiunto: “Sono fortunato ad avere una buona famiglia e buoni amici che mi hanno sostenuto. Le cose non potrebbero andare meglio”.

Untold: Operation Flagrant Foul è ora in streaming su Netflix.

