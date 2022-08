Dov’è ora Leo Baker? Esplorato il documentario Stay On Board di Netflix

Netflix ha recentemente offerto alcuni avvincenti documentari, tra cui The Most Hated Man On The Internet, Trainwreck: Woodstock ’99, I Just Killed My Dad e altro ancora.

Ora, la piattaforma invita il pubblico a tuffarsi nel mondo dello skateboard professionale, concentrando il suo obiettivo su una delle figure più importanti della cultura.

Stay On Board: The Leo Baker Story si concentra sullo skateboarder 30enne di Covina, in California. Il documentario vede Leo raccontare il suo viaggio alla scoperta di sé e della vita da persona trans nel regno degli sport professionistici.

Per coloro che non hanno familiarità con la celebre figura, Stay On Board offre uno sguardo approfondito al suo passato e alla sua carriera. In effetti, ti starai chiedendo dove lo hanno portato tutte queste esperienze ai giorni nostri. Con questo in mente, dov’è Leo Baker ora?

Resta a bordo: la storia di Leo Baker. Cr. Per gentile concessione di Netflix © 2022

Dov’è ora Leo Baker?

Dopo essere cresciuto in California, Leo Baker ora vive a New York City. Nel 2020, Them riferisce che Leo ha preso la decisione di lasciare le Olimpiadi nonostante si fosse qualificato per i Giochi estivi di Tokyo.

È stata la prima volta che lo skateboard è stato incluso nelle Olimpiadi, dando a questo sport un palcoscenico mondiale come mai prima d’ora. Tuttavia, si è qualificato per la squadra femminile e la decisione ha iniziato a incidere sulla sua salute mentale come persona transmascolina.

Dopo quel momento cruciale, Leo ha deciso di intraprendere nuovi viaggi e ha impiegato molto tempo per promuovere l’inclusione negli sport da quando si è allontanato dall’opportunità delle Olimpiadi. Di recente, è apparso in una campagna Nike e in un videogioco Tony Hawk. Forse lo skateboarder più famoso di sempre, Tony Hawk, viene intervistato in Stay On Board.

Non solo, Leo ha lavorato sulla musica e ha contribuito a portare nel mondo la compagnia di skateboard queer Glue.

Leo Baker è su Instagram?

Sì, puoi seguirlo su Instagram all’indirizzo leo_baker.

Attualmente ha ben 158.000 follower e ci sono molti post da controllare, sia che promuovano il documentario Netflix o altri lavori.

Nella biografia c’è un link al sito di Glue.

‘Era surreale’

Potresti anche aver visto Leo nel video musicale del brano Mother’s Daughter di Miley Cyrus.

“È stato surreale”, ha detto Leo a Pride raccontando l’esperienza. “La sua squadra ha colpito la mia e voleva solo avermi lì, immagino, per essere stata schietta come pattinatrice trans non binaria. E io ero tipo, ‘Ovviamente, sì, voglio farlo.'”

Leo ha anche parlato dell’incontro con Miley.

“È stata davvero gentile con me per il breve momento in cui l’ho incontrata”, ha detto. “Ero tipo, ‘Wow, questa è una giornata pazzesca.’ Ovviamente è stato un grande onore essere riconosciuto in quello spazio perché il messaggio nella canzone è onorare le persone che stanno combattendo per cose che contano”.

Stay On Board: The Leo Baker Story è ora in streaming su Netflix.

