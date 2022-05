Dov’è ora Donald Cline? È ancora vivo?

Netflix ha appena pubblicato un nuovo documentario sul vero crimine da brivido, intitolato Nostro padre sull’ex medico della fertilità Donald Cline. Se sei un fan dei film investigativi, questa funzione di Netflix e Blumhouse è da non perdere.

Per chi non lo conoscesse, Cline era un medico rispettato a Indianapolis tra gli anni ’70 e ’90. Ha aiutato molte donne a rimanere incinta tramite l’inseminazione. Ma all’insaputa dei suoi clienti, Cline usava regolarmente il proprio sperma invece dello sperma del donatore anonimo (o, in alcuni casi, lo sperma del marito), portandolo ad avere dozzine di figli. Il documentario segue Jacoba Ballard e la sua ricerca della giustizia contro Cline per i suoi crimini.

Se hai guardato Nostro padre o sei solo interessato a saperne di più su Cline, ecco alcune informazioni utili.

Padre nostro: Donald Cline è andato in prigione?

No. Donald Cline non è mai stato condannato al carcere per i suoi crimini. Nonostante abbia inseminato innumerevoli donne con il proprio sperma senza il loro consenso.

Cline ha mentito agli investigatori ed è stato accusato di due capi d’accusa di ostruzione alla giustizia. Nessun’altra accusa è mai stata presentata contro di lui perché non esisteva una legge specifica in Indiana (o a livello federale) che vietasse a un medico di usare il suo sperma al posto di un donatore.

Alla fine, il giudice è apparso solidale con Cline, sulla base del documentario, e tutto ciò che ha ottenuto è stata una multa e una pena detentiva sospesa. Più tardi, gli è stata tolta la licenza medica, quindi è già qualcosa, suppongo.

Padre nostro: Donald Cline è ancora vivo?

Molto probabilmente Donald Cline è ancora vivo. Non ci sono rapporti che suggeriscono il contrario.

Padre nostro: Dov’è ora Donald Cline?

Non sappiamo dove sia Cline adesso. Sta mantenendo un basso profilo e non si sa dove si trovi, anche se probabilmente vive nella stessa comunità dell’Indiana o nelle sue vicinanze.

Padre nostro: chi è la moglie di Donald Cline?

Secondo News Unzip, la moglie di Cline è una donna di nome Susie Cline che ha anche ricevuto cure ginecologiche dal marito. In Nostro padre, Cline esprime preoccupazione per il fatto che sua moglie lo lascerebbe se scoprisse cosa ha fatto. Ha avuto due figli con Susie, Donna e Doug Cline.

Quanti figli ha avuto Donald Cline?

Oltre ai due figli che ha avuto con sua moglie, Cline ha avuto illegittimamente almeno 94 bambini, secondo il documentario. Ma potrebbe esserci di più là fuori.

