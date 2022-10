Dov’è ora Charles Cullen ed è ancora viva Killer Nurse di Netflix?

Il programma Netflix The Good Nurse porta sugli schermi la vera storia di Charles Cullen, ma dov’è il omicida seriale adesso?

Dopo il successo di Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story, Netflix continua il suo tuffo nel vero crimine con The Good Nurse. Con i vincitori dell’Oscar Jessica Chastain e Eddie Redmayne, è incentrato sui 16 anni di follia omicida di Charles Cullen dagli anni ’80 fino all’inizio degli anni 2000.

Previsto per essere presentato in anteprima su Netflix dopo l’uscita nelle sale, la piattaforma amplierà il caso di Cullen pubblicando un agghiacciante documentario intitolato Capturing The Killer Nurse. Conterrà interviste con i colleghi che hanno scoperto i suoi crimini, oltre all’audio dello stesso infermiere.

Cullen è stato condannato a 11 ergastoli consecutivi, per un totale di 397 anni, senza speranza di libertà condizionale. Si è dichiarato colpevole di aver ucciso 29 pazienti negli ospedali del New Jersey e della Pennsylvania, riporta il New York Times.

Foto di John Wheeler/Getty Images

L’infermiera assassina è ancora viva?

Cullen è stato arrestato il 12 dicembre 2003 per un omicidio di primo grado e un tentato omicidio, secondo NY Magazine. Cullen, 62 anni, ha confessato di aver avvelenato da 12 a 15 persone al Somerset Medical Center. Al momento della sua condanna nel marzo 2006, aveva ammesso che la cifra era più vicina a 40.

Il nativo di West Orange, nel New Jersey, è stato risparmiato dalla pena di morte in cambio della cooperazione con le autorità nell’identificazione delle sue vittime. Rimane incarcerato nella prigione statale del New Jersey a Trenton.

The Good Nurse mette in evidenza i crimini seriali di Charles Cullen

L’avvincente thriller è basato sui veri eventi delle attività di Cullen, sebbene il nome del film sia preso in prestito dal libro di Charles Graeber The Good Nurse: A True Story Of Medicine, Madness, And Murder.

Considerato il serial killer più prolifico nella storia americana da Crime Wire, Graeber scrive che l’infermiera registrata è stata rapidamente soprannominata “L’angelo della morte” dopo il suo arresto nel dicembre 2003.

Cullen ha lavorato in nove ospedali e una casa di cura per 16 anni. Il suo modus operandi era di intrufolarsi nella stanza di una vittima e iniettargli una dose letale di droghe. Usava spesso la digossina, un potente farmaco usato per curare le malattie cardiache.

Graeber afferma che Cullen ha anche iniettato insulina nelle sacche per flebo di alcune vittime al Saint Barnabas Medical Center di Livingston. “È stato molto difficile risolvere il bilancio delle vittime personali di Cullen dalla cadenza della mortalità in un ospedale”, ha scritto l’autore.

L’avvocato di Cullen ha detto che il suo cliente credeva che le vittime fossero “malate terminali ed era disumanizzante prolungare la vita delle persone con mezzi artificiali”, riferisce NBC News. Inoltre, il New York Magazine afferma che uccidere è diventato il modo di Cullen per sfuggire a una vita personale stressante.

Don Fisher/Allentown Morning Call/Tribune News Service tramite Getty Images

The Good Nurse è uscito in alcune sale americane selezionate il 19 ottobre 2022 e nei cinema del Regno Unito il 21 ottobre. È disponibile per lo streaming su Netflix dal 26 ottobre.

