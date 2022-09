Paris Hilton, Lindsay Lohan, Orlando Bloom, Audrina Partridge e altre celebrità sono state vittime di una serie di rapine orchestrate da un gruppo di adolescenti e giovani adulti noto come “The Bling Ring” nel 2008 e nel 2009. Due dei membri chiave, Alexis Neiers e Nick Prugo, sono al centro di una serie di documentari di Channel 4/Netflix chiamata Il vero anello Bling: rapina a Hollywood.

Gli spettatori del Regno Unito potrebbero aver già visto la serie di documentari in tre parti, che in realtà ha debuttato nell’aprile 2022 tramite Channel 4, ma il resto del mondo ora può guardare Alexis e Nick disfare le loro sordide storie su Netflix.

Per essere onesti con Alexis Neiers, ha ripulito la sua recitazione in modo sostanziale dalla sua adolescenza e dal debutto del breve ma memorabile E! serie di realtà Abbastanza selvaggio.

Bling Ring: Hollywood Heist: Alexis Neiers è andato in prigione?

Neiers ha finito per dichiarare di non contestare le accuse di furto con scasso relative al suo tempo con il Bling Ring. È stata condannata a sei mesi di prigione della contea, tre anni di libertà vigilata e una multa di restituzione di $ 600.000. Nonostante la sua condanna, Alexis ha scontato solo 30 giorni della sua condanna a sei mesi di reclusione. Secondo i rapporti, era lì contemporaneamente a Lindsay Lohan.

Bling Ring: Colpo di Hollywood: Dov’è ora Alexis Neiers?

Andare in prigione è stato un grande campanello d’allarme per Alexis. Quelli che hanno visto Abbastanza selvaggio probabilmente sa che, all’epoca, Alexis stava combattendo una grave tossicodipendenza. Faceva molto uso di droghe durante le riprese. Andare in prigione le ha fatto rivalutare le cose e l’ha motivata ad andare in riabilitazione. Alexis ora è sobrio da 11 anni.

Nel 2012 ha sposato l’uomo d’affari Evan Haines, cambiando il suo nome in Alexis Haines. Purtroppo, dopo dieci anni insieme, Alexis ha chiesto il divorzio dal marito lo scorso agosto. Loro hanno due bambini.

Secondo Il vero anello Bling: rapina a Hollywood, Alexis è ora un orgoglioso sostenitore delle persone che si stanno riprendendo dall’abuso di sostanze. Puoi saperne di più sul suo viaggio nelle sue memorie, Recupero dalla realtà. Se vuoi stare al passo con Alexis, puoi seguirla su Instagram @itsalexishaines.

Il vero anello Bling: rapina a Hollywood è ora in streaming su Netflix.