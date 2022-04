“Dov’è la responsabilità per i leader”: dipendenti Netflix infuriati per i licenziamenti in mezzo alla crisi

È stato davvero un anno ricco di eventi per Netflix. Hanno visto la loro giusta dose di alti e bassi in soli quattro mesi. Hanno avuto un ottimo inizio anno con Originals come Vichinghi: Valhalla, Bridgerton stagione 2, e Il progetto Adam. Sembrava che tutto stesse andando per il verso giusto. Ma poi è arrivato l’annuncio della perdita dei suoi abbonati da parte di Netflix.

E da allora, l’azienda ha tenuto un discorso per compensare le perdite incorporando nuove strategie. Tuttavia, non tutte le strategie soddisferanno tutti, specialmente non i dipendenti.

I dipendenti di Netflix stanno diventando scettici sulle politiche aziendali

L’azienda, con sede a Los Gatos, in California, la considera approssimativamente 11.300 dipendenti come membri di una squadra pro-sportiva, in cui ogni giocatore deve essere un grande artista. Netflix descrive la sua cultura come “una squadra, non una famiglia.“

Cosa succede, però, quando viene messa in discussione la prestazione dell’intera squadra?

Netflix ha detto la scorsa settimana di aver perso 200.000 iscritti nel primo trimestre e che si aspetta di perderne un altro 2 milioni in questo trimestre per la prima volta in più di un decennio. La notizia ha allarmato gli investitori, preoccupati se il colosso dello streaming avesse perso il suo tocco magico. Il 20 aprile il titolo è sceso 35%il massimo in un solo giorno da allora 2004.

Tuttavia, molti dipendenti sono pieni di paura e ansia a causa del numero di iscritti e della risposta scarsi dell’azienda.

Alcuni temono che il colosso dello streaming abbia assunto troppo rapidamente e sia diventato a suo agio mentre il numero di abbonati è aumentato vertiginosamente nei primi giorni dell’epidemia. Altri sono dubbiosi sugli aggiustamenti strategici e preoccupati che la cultura unica di Netflix stia cambiando.

Un dipendente, parlando del cambiamento della politica retributiva della società, ha affermato: “dov’è la responsabilità per i leader che hanno preso la decisione sbagliata di assumere?”

Questa osservazione è stata fatta dopo che è stato annunciato che le nuove politiche avrebbero favorito i meno esperti con una retribuzione bassa.

Riduzione di più ruoli

Molte persone sono preoccupate per la sicurezza del loro lavoro, che è peggiorata giovedì quando Netflix ha annunciato il eliminazione di un numero indeterminato di ruoli legati al marketing, compresi quelli in Tudum.

Cosa ne pensi delle nuove politiche che Netflix sta adottando? Fateci sapere nei commenti.

Il post “Dov’è la responsabilità per i leader”: i dipendenti Netflix infuriati per i licenziamenti durante la crisi è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.