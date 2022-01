Dov’è il ponte verde in Stay Close? Esplorata la location delle riprese di Netflix

Stay Close potrebbe essere stato uno degli ultimi arrivi su Netflix nel 2021, ma la serie misteriosa ha dimostrato di essere il più grande nuovo spettacolo del servizio di streaming finora nel 2022.

L’emozionante dramma è stato girato nel nord-ovest dell’Inghilterra, ma un luogo ha attirato l’attenzione dei fan più della maggior parte, l’iconico ponte verde che appare durante la serie.

Ma dove si trova il ponte in Stay Close e cosa sappiamo della posizione storica?

Stay Close: data di uscita e trama

Stay Close è arrivato su Netflix il 31 dicembre, rendendolo una delle ultime novità del servizio di streaming del 2021.

Basata sull’omonimo romanzo di Harlan Coben, la serie segue quattro persone che nascondono oscuri segreti e fanno tutto il possibile per nascondere il loro oscuro passato a chi gli è più vicino.

Megan è una mamma di tre figli di periferia, Lorraine è la sua migliore amica di lunga data, Ray è un produttore di documentari promettente diventato fotografo di paparazzi e il DS Michael Broome è un detective sull’orlo del burnout poiché non riesce a lasciar andare un caso freddo che lo perseguita da anni.

Mentre la serie si dipana e Broome svela più mistero, le tensioni aumentano quando una coppia di coloratissimi psicopatici emergono con la propria agenda da imporre.

Netflix

Dov’è il ponte a Stay Close?

Il ponte di Stay Close di Netflix è il Silver Jubilee Bridge che attraversa il fiume Mersey tra Runcorn e Widnes nel nord-ovest dell’Inghilterra.

Inaugurato per la prima volta nel 1961, il ponte servì inizialmente come sostituto del Widnes-Runcorn Transporter Bridge che esisteva lì in precedenza ed è diventato un punto di riferimento locale nel corso dei decenni.

Da allora, il ponte Runcorn, come è anche noto, è stato ristrutturato in due occasioni importanti, la prima tra il 1975 e il 1977, quando al ponte è stato assegnato il titolo del Giubileo d’argento e l’ultima tra il 2017 e il febbraio 2021.

Coincidentalmente, anche le riprese di Stay Close sono iniziate lo stesso mese in cui il ponte è stato riaperto dopo la sua ristrutturazione.

Netflix

Stay Close sbaglia la sua geografia

Verso la fine dell’episodio 1, seguiamo Megan mentre guida dal suo verdeggiante quartiere suburbano e oltre il Runcorn Bridge prima di arrivare alla scultura di una testa gigante.

Questa scultura è conosciuta come The Dream e si trova appena fuori dalla città di St Helens, a circa sei miglia di distanza dal ponte.

Tuttavia, l’episodio mostra Megan che fa una deviazione lungo una strada costiera, attraversando la cittadina balneare di Blackpool prima di arrivare alla statua.

Per chiunque non abbia familiarità con la geografia del nord-ovest, è una bella deviazione che Megan sta facendo a Blackpool e ritorno, poiché aggiunge ben 100 miglia a un viaggio che dovrebbe durare solo 15 minuti e non ti porta da nessuna parte vicino alla costa.

Tuttavia, questo fan su Twitter ha visto il lato divertente dell’errore: “Non riesco proprio a credere a tutto questo tempo e denaro che ho speso per i treni che andavano da Blackpool a Runcorn e tutto il tempo che ho passato sul ponte?! 😂”

Netflix

Stay Close è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 31 dicembre 2021.

