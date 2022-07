Dov’è Hunter Moore nel 2022?

Dato che quasi ogni giorno una nuova persona viene eletta alla temuta posizione di “personaggio principale” della giornata su Twitter, ci vuole molto per essere soprannominata L’uomo più odiato di Internetma quel titolo è andato a Hunter Moore all’inizio degli anni 2010 dopo aver creato il sito web di revenge porn IsAnyoneUp.

L’ultima serie di documentari di Netflix esplora l’ascesa all’infamia di Moore e la sua eventuale caduta, quando la madre di una delle vittime si è fatta avanti e si è rifiutata di fare marcia indietro fino a quando Moore non è stato costretto a pagare per i suoi crimini, che includevano una cospirazione di hacking per rubare foto di nudo a ignari vittime e successivamente caricarle sul suo sito web.

In vista dell’uscita della docuserie in tre parti, che uscirà il 27 luglio, diamo un’occhiata a dove si trova Moore nel 2022.

L’uomo più odiato di Internet: Hunter Moore è andato in prigione?

Quando le foto di nudo di Kayla Laws sono state caricate su IsAnyoneUp senza il suo consenso, non poteva sapere che alla fine ciò avrebbe portato all’eventuale incarcerazione del “rovinatore di vita professionale” Hunter Moore, ma è esattamente quello che è successo.

Mentre il patrigno di Kayla, Charles, un avvocato, è stato in grado di rimuovere le foto di Kayla dal sito, sua madre, Charlotte Laws, non si è accontentata di lasciare semplicemente andare le cose. Aveva contattato più di 40 vittime di Moore e aveva iniziato a credere che non stesse semplicemente accettando gli invii degli utenti, ma in realtà stesse hackerando gli account per rubare immagini illecite.

Charlotte alla fine ha lavorato con diversi agenti dell’FBI per approfondire questa cospirazione e hanno trovato una connessione tra Hunter e un hacker di nome Charlie Evans. Moore è stato successivamente condannato a due anni e sei mesi di prigione dopo aver accettato un patteggiamento per accuse di pirateria informatica e furto di identità nel febbraio 2015. È stato rilasciato nel maggio 2017. Evans è stato condannato a 25 mesi di prigione.

Ha venduto IsAnyoneUp nel 2012 al fondatore di Bullyville James McGibney. McGibney in seguito ha anche intentato una causa per diffamazione contro Moore dopo che Moore lo avrebbe definito pedofilo e minacciato di violentare sua moglie. McGibney è uno dei tanti soggetti presenti L’uomo più odiato di Internet ed entra nei dettagli riguardo alle sue esperienze con Moore.

L’uomo più odiato di Internet: dov’è Hunter Moore adesso?

Secondo la serie di documentari, Moore è stato effettivamente bandito dai social media. Ma o il divieto è rimasto in vigore solo per pochi anni o non è stato applicato perché sembra essere di nuovo attivo su Twitter.

Dopo essere uscito di prigione, Moore ha detto a Substream Magazine che stava progettando di pubblicare brani EDM e anche di scrivere un libro. Ha pubblicato un racconto nel 2018.

Su ciò che Moore sta facendo adesso, dice il produttore di documentari Vikki Miller:

Sappiamo dai social media che mantiene ancora gli stessi atteggiamenti. Sta ancora dicendo: ho appena fornito la piattaforma, incolpa i ragazzi che hanno pubblicato le foto. Ho sempre pensato che quell’argomento non potesse mai funzionare ora, post #MeToo. Il mondo, e in particolare l’atteggiamento nei confronti delle donne, è cambiato così tanto da quando Hunter Moore ha creato IsAnyoneUp. Sicuramente non può ancora dirlo e farla franca? Ma sembra ancora vendere questa linea e sono molto incuriosito di vedere se la gente lo comprerà questa volta.

È interessante notare che Moore inizialmente avrebbe dovuto partecipare alle docuserie, ma in seguito ha cambiato idea. I creatori si sono quindi concentrati maggiormente sulla narrativa di Laws, il che probabilmente era il migliore.

L’uomo più odiato di Internet inizia lo streaming mercoledì 27 luglio su Netflix.