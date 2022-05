Dove hai già visto la star di The Lincoln Lawyer

I drammi legali sono un affare caldo per i servizi di streaming in questo momento e Netflix ha appena rilasciato la sua ultima serie, la tanto attesa L’avvocato Lincolnche ruota attorno a un avvocato difensore penale.

Tutti e dieci gli episodi sono stati resi disponibili agli abbonati il ​​13 maggio 2022.

Coloro che hanno già guardato la serie potrebbero essere curiosi di saperne di più sull’astro nascente dello show, Manuel Garcia-Rulfo, che interpreta il protagonista imperfetto – ed estremamente bello – Mickey Haller.

Diamo un’occhiata.

L’avvocato Lincoln | Trailer ufficiale

BridTV

9526

L’avvocato Lincoln | Trailer ufficiale

https://i.ytimg.com/vi/au06yHMuMGc/hqdefault.jpg

992660

992660

centro

13872

Il ruolo di Manuel Garcia-Rulfo in The Lincoln Lawyer

2022 L’avvocato Lincoln è un adattamento dell’omonimo film del 2011, che ha visto Matthew McConaughey interpretare l’avvocato Mickey Haller, troppo coinvolto negli affari del suo cliente.

La serie di dieci episodi lavora su una premessa simile, ma colloca l’attore messicano Manuel Garcia-Rulfo nel ruolo principale.

Entrambe le storie prendono ispirazione dalla serie di libri di Michael Connelly del 2005, ma la versione di Netflix sarà basata specificamente sul secondo romanzo, Il verdetto d’ottone.

Nell’ultima interpretazione, Haller lavora come avvocato difensore penale che lavora dal sedile posteriore della sua Lincoln Town Car.

Connelly, che lavora come produttore esecutivo nello show, ha dichiarato: “Manuel è il Mickey Haller ideale, poiché Haller segue le orme del padre avvocato con la capacità di spettacolo della madre, star del cinema messicano.

“Manuel porta una forte dinamica e una dimensione al ruolo, che si allinea con i libri e darà allo spettacolo l’opportunità di celebrare l’eredità e le radici Latinx di questa storia con sede a Los Angeles”.

Foto di Vivien Killilea/Getty Images per Netflix

I precedenti crediti di recitazione di Manuel Garcia-Rulfo

La carriera di attore professionista di Garcia-Rulfo è iniziata nel 2006 quando l’attore aveva 25 anni con il cortometraggio messicano Valle de lagrimas.

Ha recitato nel suo primo grande film americano nel 2013, interpretando lo zio Pedro Benedicimi, Ultima.

Nel 2014 ha lavorato al fianco di Jennifer Anniston Torta e successivamente ha agito Vedove, Perfetti sconosciuti, Mary, 6 Underground, Golia, Assassinio sull’Orient Express, e Dos estaciones

Garcia-Rulfo ha un impressionante portafoglio di lavori di recitazione nei media di lingua inglese e spagnola.

Impossibile caricare questo contenuto

Manuel Garcia-Rulfo prima di recitare

Prima che Manuel Garcia-Rulfo diventasse attore, la sua ambizione era quella di diventare un fotografo di nature morte per la rivista National Geographic.

È nato il 25 febbraio 1981 a Guadalajara, Jalisco, in Messico. È cresciuto in un ranch circondato da cavalli e animali selvatici.

La sua passione per il cinema si è sviluppata quando è stato coinvolto nelle produzioni delle scuole superiori. Anche suo nonno era un appassionato di cinema e un regista dilettante che lo ha esposto al mestiere in giovane età.

Dopo aver lasciato la scuola, ha studiato comunicazione all’Universidad del Valle de Atemajac prima di trasferirsi in California per studiare alla New York Film Academy.

Dopo aver studiato, è tornato in Messico per lavorare come attore, iniziando la sua carriera nelle soap opera.

In altre notizie, chi è Philece Sampler mentre Days of Our Lives rende omaggio al doppiatore?