Dove hai già visto gli attori di “Piccole donne” di Netflix?

Indovina la classica storia di culto, così tanto amata da finire persino nel congelatore di FRIENDS, Joey Tribbiani. Stiamo ovviamente parlando del Romanzo di formazione del 1868 di Louisa May Alcott intitolato Piccole donne. L’amato libro ha visto innumerevoli ricostruzioni della sua storia sul palcoscenico, in televisione e in oltre 7 film. Piccole donne di Netflix ti offre l’ennesima interpretazione della stessa narrativa, ma con un tocco moderno. Cosa c’è di più? Questa volta, la serie è un K-Drama con protagonista il who’s who dell’industria cinematografica sudcoreana.

È sempre affascinante vedere registi e showrunner reinterpretare una fonte esistente e trasformarla per rispecchiare la società contemporanea. Il mestiere sta nella storia rinnovata, pur mantenendo l’essenza del materiale originale. Con il regista Kim Hee Won, che ha raccolto la sfida, e un cast familiare familiare per sostenerlail pubblico nutre grandi speranze per il Piccole donne adattamento su Netflix.

Piccole donne su Netflix recluta i reali di K-Drama

Famoso per contenuti come Destinato ad amarti, fiore di denaro, e Vincenzo, i fan sono super entusiasti di vedere la visione del regista Kim Hee Won Piccole donne. Inoltre, lo spettacolo è scritto da Jung Seo Kyung, uno sceneggiatore che ha progetti come Madre, sete, e L’ancella sotto la sua cintura.

Con un tale cast e una troupe che lavorano a questo progetto, probabilmente hai familiarità con gli attori. Quindi, eccoci qui a dirti come li conosci.

Kim Go Eun nel ruolo di Oh In-ju

L’attrice Kim Go Eun è diventata popolare dopo la sua interpretazione come protagonista nello spettacolo romantico fantasy, Goblin. In seguito ha anche recitato Il re: monarca eterno e Sintonizzati per amore.

In Netflix Piccole donne, interpreterà il ruolo di Oh In-ju, la maggiore e la più diligente delle sorelle Oh.

Nam Ji-hyun nel ruolo di Oh In-kyung

Come parte dei film e dell’industria K-Drama dall’età di undici anni, Nam Ji-hyun è un attore molto noto. Il suo ruolo più grande e memorabile è stato nella serie di com-com intitolata 100 giorni mio principe.

Nel prossimo Piccole donneinterpreterà il ruolo di Oh In-kyung, una giornalista televisiva e l’appassionata sorella di mezzo della famiglia Oh.

Park Ji-hu nel ruolo di Oh In-hye

Conosciuta per il suo ruolo principale come Nam On Jo nello spettacolo horror di zombi intitolato Tutti noi siamo morti, Anche Park Ji-hu ha ruoli indimenticabili Mondo meraviglioso e La casa del colibrì.

In Piccole donne, incarnerà il ruolo di Oh In-hye, la sorella minore. Artista naturale, è iscritta a un istituto d’arte stimato nonostante la situazione finanziaria della famiglia.

Wi Ha-joon nel ruolo di Choi Do-il

Conosciuto meglio per la sua interpretazione del detective Hwang Jun Ho nella serie Netflix Gioco del calamaroanche l’attore Wi Ha-joon ha preso parte a progetti come 18 Di nuovo e Il romanticismo è un libro bonus.

In Netflix Piccole donne, apparirà come l’interesse amoroso di Oh In-ju

Un talentuoso gruppo di cast di supporto, tra cui Uhm Ji-won, Um Ki-joon, Kang Hoon e molti altri, si unirà a questi attori principali.

Sei entusiasta di questo moderno adattamento di Piccole donne? Fateci sapere che ne pensate nei commenti. La serie sarà presentata in anteprima il 3 settembre su Netflix, quindi puoi inserirla nella tua lista di controllo.

