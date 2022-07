Dove ha preso la spada Hopper in Stranger Things?

*ATTENZIONE: spoiler in arrivo per la stagione 4 di Stranger Things*

L’avventura di Jim Hopper in Stranger Things ha creato una visione affascinante poiché è passato dall’essere l’adorabile capo della polizia di Hawkins a uno stanco prigioniero nel cuore della Russia sovietica.

Nella stagione 4, Hopper affronta le più grandi sfide del suo viaggio fino a quando tenta di evadere dalla prigione con l’aiuto di Joyce, Murray e del nuovo arrivato Dimitri “Enzo” Antonov.

Il calvario di Hopper nella stagione 4 culmina in un epico confronto con un Demogorgone, reso ancora più iconico dal fatto che l’unica arma di Hopper contro la creatura è una spada.

Tuttavia, i fan di Stranger Things sono stati lasciati con domande sulla scena, in particolare: dove esattamente Hopper ha preso la spada che ha usato per combattere il Demogorgone?

Hopper affronta un Demogorgon con una spada

Nell’episodio finale di Stranger Things 4, Hopper, Joyce e Murray fanno irruzione nella prigione russa dove era detenuto Hopper all’inizio della stagione.

Sapendo che non possono tornare da Hawkins in tempo per aiutare i bambini, gli adulti decidono di aiutare eliminando le particelle e le creature sottosopra che sono tenute nella prigione.

Ritornano all’interno della struttura senza problemi, ma è stato solo grazie ai Demogorgon e ai Demodogs che sono scappati dai loro container e hanno devastato allo stesso modo i detenuti e le guardie.

All’arrivo nel cortile centrale, Hopper e Joyce vengono sopraffatti dalle creature finché Murray non usa un lanciafiamme per uccidere tutti tranne il Demogorgon.

Questo lascia Hopper ad affrontare il mostro da solo e, poiché la sua pistola ha esaurito le munizioni, l’unica arma disponibile è una spada che raccoglie da terra.

Il teso scontro si conclude con Hopper che decapita il Demogorgone con un colpo intriso di sangue.

Dove ha preso la spada Hopper?

Nell’episodio 9, vediamo Hopper raccogliere la spada da terra, ma i fan sono confusi su come sia arrivata lì.

La risposta a questa domanda può essere trovata nell’episodio 7, quando i prigionieri sono costretti a combattere il Demogorgone ed Enzo apre un armadietto delle armi con all’interno diverse armi d’altri tempi come spade, lance e asce.

La spada usata da Hopper può essere vista anche nell’armadietto delle armi e, nell’immagine qui sotto, possiamo vedere un prigioniero allungarsi per afferrare l’arma.

Durante il combattimento con il Demogorgon, diversi prigionieri vengono brutalmente uccisi, incluso quello che ha preso la spada, ed è così che è finita a terra pronta per essere raccolta da Hopper.

La spada è in realtà una famosa

Stranger Things è sempre stato ricco di riferimenti alla cultura pop e questo include persino la spada che vediamo nell’episodio 9.

La spada in questione è l’Atlantide del film Conan The Barbarian del 1982 di Arnold Schwarzenegger e del suo sequel del 1984 Conan The Destroyer.

Nei film di Conan, il barbaro titolare ha trovato la spada in una tomba dove è stata sepolta con un antico re, usandola per liberarsi dalle sue catene e combattere un branco di lupi inseguitori.

Essendo uno dei franchise fantasy più iconici di tutti i tempi, l’Atlantide è diventata una spada estremamente famosa e amata a pieno titolo, rendendola una scelta ovvia per intrufolarsi in un riferimento a tema anni Ottanta in Stranger Things.

Come sia finita la spada in URSS rimane un mistero, ma forse i russi sono riusciti a mettere le mani su una replica dopo aver allestito un laboratorio sotto Starcourt Mall nella stagione 3?

La stagione 4 di Stranger Things è disponibile per lo streaming completo su Netflix dopo l’arrivo del volume 2 il 1 luglio 2022.

