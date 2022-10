Dove guardare Wendell e Wild e data di uscita

Quando vedi “diretto da Henry Selick”, è abbastanza sicuro dire che ti aspetta una sorpresa visiva. Dopotutto, il regista americano di 69 anni ha già diretto classici moderni amati come The Nightmare Before Christmas e Coraline. Entrambi vantano mondi immersivi e fantasiosi e, fortunatamente, ha in serbo di più.

La sua ultima offerta è Wendell and Wild, una commedia horror in stop-motion co-prodotta da Nope e dal regista di Get Out Jordan Peele.

In realtà è basato sull’omonimo libro inedito di Henry e Clay McLeod Chapman, che segna il primo lungometraggio alla regia di Henry dal già citato Coraline nel 2009.

Questo è un motivo più che sufficiente per verificarlo, quindi consideriamo dove guardare Wendell e Wild insieme alla data di uscita.

Wendell & Wild. Cr: Netflix © 2022

Il film esce in sale selezionate venerdì 21 ottobre 2022 ed è disponibile esclusivamente sul grande schermo prima di essere presentato in anteprima in streaming una settimana dopo.

Giusto. La data di uscita di Wendell e Wild Netflix è venerdì 28 ottobre 2022 e la piattaforma ha diritti di streaming esclusivi.

Con questo in mente, il pubblico avrà la decisione di vederlo al cinema oa casa, con coloro che vogliono vederlo prima degli abbonati Netflix che hanno la possibilità di farlo una settimana prima. Assicurati di controllare gli orari degli spettacoli locali e i biglietti su Fandango.

Il film è stato presentato in anteprima al 47° Toronto International Film Festival a settembre e racconta la storia di due fratelli demoni – i titolari Wendell e Wild – che reclutano l’aiuto della tredicenne Kat Elliot per portarli nella Terra dei Viventi. Come puoi immaginare, ci sono alcune complicazioni lungo la strada.

Wendell e Wild cast

Dai un’occhiata ai membri del cast centrale insieme ai rispettivi personaggi che danno voce di seguito:

Keegan-Michael Key nel ruolo di Wendell

Jordan Peele nel ruolo di Wild

Lyric Ross come Kat Elliot

Angela Bassett nel ruolo di Sorella Helley

James Hong nel ruolo di Padre Bests

Ving Rhames nel ruolo di Buffalo Belzer

Sam Zelaya nel ruolo di Raul

Tamara Smart nel ruolo di Siobhan

Seema Virdi nel ruolo di Sloane

Ramona Young nel ruolo di Sweetie

Michele Mariana nel ruolo di Sister Daley / Sister Chinstrap

Wendell & Wild | Teaser ufficiale | Netflix

“Si è rivelato un super fan delle stop motion”

Di recente Henry si è seduto per chattare con With Ashley & Company e gli è stato chiesto come stesse collaborando con Jordan dopo aver lavorato in precedenza con artisti del calibro di Neil Gaiman e Tim Burton:

“Penso che probabilmente siamo tutti dello stesso pianeta, ma di quartieri diversi. Ma è bello visitare altri quartieri. Quindi penso che ci debba sempre essere un terreno comune con cui iniziare… Con Jordan, è iniziato per essere un tipo di cosa in cui volevo solo che lavorasse come doppiatore con il suo ex partner comico, Keegan-Michael Key, ma lui si è rivelato un super fan dell’animazione in stop motion”.

Ha continuato: “Sapeva tutto. E a causa del suo amore per questo film e gli piacevano le mie cose, è diventato un produttore e un co-sceneggiatore e ha contribuito a far crescere il film. Quindi l’abbiamo avuto. C’è il terreno comune dell’amore per la stop motion. Sono andato da lui per la commedia, ma è anche un maestro dell’horror. Com’era? È stato davvero fantastico quasi tutto il tempo.

Wendell and Wild uscirà nelle sale venerdì 21 ottobre e uscirà nelle sale venerdì 28 ottobre 2022.

