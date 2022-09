Dove guardare Morbius: è su Netflix?

Dopo il trionfo di Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casai fan sono ansiosi di ulteriori contenuti relativi a Spidey, motivo per cui l’attesa per Morbio è salito molto in alto. Ciò ha portato molti a cercare risposte sul fatto che possano trovare o meno il film a fumetti con protagonista il premio Oscar Jared Leto su Netflix.

L’unica cosa più popolare di Spider-Man sono i cattivi che il webhead ha combattuto più volte sia sulle pagine dei famigerati fumetti che sul magnifico schermo d’argento. E dopo il successo di VelenoSony aggiungerà altri servitori malvagi nel mix con emozionanti sforzi da solista, il prossimo dei quali sarà Morbius, The Living Vampire.

Il film segue il personaggio di Leto, il dottor Michael Morbius, che soffre di una rara malattia del sangue che sta cercando disperatamente di curare. Nei suoi tentativi di liberarsi da questa malattia, gli rimane una forma unica di vampirismo, che gli conferisce abilità sovrumane. Accanto a Leto che dà vita a questa emozionante prova c’è un solido cast composto da Matt Smith, Adria Ajorna, Jared Harris, Al Madrigal, Tyrese Gibson e Michael Keaton.

Ci sono state molte voci e rapporti diversi secondo cui ci saranno più crossover con i personaggi Marvel tra universi che potrebbero significare Spider-Man di Tom Holland da Non c’è modo di tornare a casa o la lama di Majershala Ali ascoltata Gli Eterni la scena post-credito potrebbe benissimo entrare in contatto con Morbius. La funzione solista potrebbe essere l’inizio di qualcosa di grande e se i fan vogliono sapere se è una delle tante scelte su Netflix, dovrebbero assicurarsi di continuare a leggere.

Morbius è su Netflix?

Sì! Il 7 settembre 2022, Netflix lo ha annunciato Morbio era ora disponibile sullo streamer. Il calo a sorpresa del film di successo è in linea con le uscite imprevedibili di altri film Sony Umma e Inesplorato. Entrambi i film sono arrivati ​​con poco preavviso.

Come osserva What’s on Netflix, il film è attualmente disponibile negli Stati Uniti e in India. Al momento non è chiaro quando il film potrebbe essere aggiunto a Netflix in altre regioni. Fino ad allora, ci sono molti altri entusiasmanti titoli relativi ai fumetti disponibili sul servizio di streaming pronti per lo streaming ora!

Dove guardare Morbius

Morbio è uscito originariamente nelle sale il 1 aprile 2022. Il film è stato successivamente distribuito in home video e download digitale. Attualmente è disponibile per lo streaming su Netflix per un periodo di tempo limitato. Quando uscirà da Netflix, il film sarà quindi disponibile su proprietà di proprietà della Disney come Disney + e Hulu.

Puoi controllare una clip del film qui sotto:

starai a guardare? Morbio?

Lo staff di FanSided Entertainment ha contribuito a questo rapporto.