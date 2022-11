Dove guardare Laguna Beach stagione 3 (è su Netflix?)

Una delle migliori serie di realtà di sempre è destinata a fare il suo arrivo sul nostro streamer preferito. Ovviamente stiamo parlando di MTV Laguna Beach. Tuttavia, sembra che Netflix abbia acquisito i diritti di streaming solo per le prime due stagioni. Allora, dove puoi guardare Laguna Beach stagione 3? Non è un problema per noi! Abbiamo condiviso la casa in streaming per la terza e ultima stagione della serie di realtà classica di seguito.

Laguna Beach è stata una serie di realtà andata in onda su MTV dal 2004 al 2006. Ha seguito la vita di un gruppo di studenti che frequentavano la Laguna Beach High School. Il cast includeva Lauren Conrad, Kristin Cavallari, Stephen Colletti, Trey Phillips, Christina Schuller, Morgan Olsen, Talan Torriero, Lo Bosworth e molti altri. Con il passare delle stagioni, il cast è cambiato con alcuni dei membri del cast originale che se ne sono andati e nuovi membri si sono uniti.

quando Laguna Beach le stagioni 1 e 2 arrivano su Netflix l’11 novembre, probabilmente ti farai strada attraverso entrambe le stagioni molto rapidamente. Ovviamente, non puoi fermarti qui. Avrai voglia di finire l’intera serie. Sfortunatamente, Netflix non porterà la terza stagione, ma sappiamo dove puoi guardarla!

Dove guardare Laguna Beach stagione 3

Puoi trasmettere in streaming Laguna Beach stagione 3 su Paramount+. Tuttavia, per ottenere l’accesso dovrai avere un abbonamento al servizio di streaming. A partire dal 10 novembre, Paramount+ ha tutte e tre le stagioni della serie di realtà disponibili per lo streaming, ma non è chiaro se le prime due stagioni verranno rimosse dopo essere atterrate su Netflix.

Hai anche la possibilità di acquistare singoli episodi o l’intera stagione su Amazon Prime Video, Vudu, Google Play e Apple TV. Sta a te decidere quale sia l’opzione migliore.