Dove guardare film online

Il Fallout, interpretato da Jenna Ortega e Maddie Ziegler, ha debuttato in streaming giovedì 27 gennaio. Con i suoi 92 minuti di durata, il film accompagna il pubblico all’indomani di una sparatoria a scuola.

Vada Cavell (Ortega) e Mia Reed (Ziegler) sono legate da un evento straziante. Le due giovani donne erano in bagno quando è iniziata la sparatoria. Come indicato dal loro abbigliamento e comportamento, sembravano percorrere strade diverse nella vita. Quello che è successo nella loro scuola, tuttavia, li porta inaspettatamente nell’orbita dell’altro.

In Il Fallout, entrambe le ragazze stanno cercando di farsi strada attraverso le emozioni con cui il trauma le sta costringendo a fare i conti. Lo stesso si può dire per i loro compagni di classe, i loro amici e familiari che sono stati tutti colpiti dalla sparatoria.

Il film è una storia di formazione. Uno che esamina attentamente le esperienze uniche dei giovani della Generazione Z che sono cresciuti con situazioni di sparatutto attive che fanno parte del tessuto della loro educazione e della loro vita. Per il suo contenuto, Il Fallout è classificato R per il linguaggio, l’uso di droghe e alcol da parte degli adolescenti e gli eventi intensi ed emotivi che coinvolgono la sparatoria a scuola, nonché il trauma che circonda l’accaduto.

Ecco come guardare il film in streaming online.

The Fallout è su Netflix?

Il Cadere non è un film originale Netflix. Per vedere il film, avrai bisogno di un abbonamento HBO Max. È in streaming esclusivamente su quella piattaforma. I piani di abbonamento partono da $ 9,99 al mese con annunci. Per rimuovere gli annunci, ottenere la possibilità di scaricare fino a 30 titoli offline e di eseguire lo streaming in 4K UHD (se disponibile), costa $ 14,99 al mese.

