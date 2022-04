Dove guardare Better Call Saul stagione 6 di Netflix ed è l’ultima?

Il prequel di Breaking Bad sta tornando per la sua ultima stagione, dopo che il truffatore, Jimmy McGill/Saul Goodman, costruisce la sua carriera come avvocato canaglia. Ma dove puoi guardare la sesta stagione di Better Call Saul di Netflix mentre va in onda?

Better Call Saul è andato in onda per la prima volta nel 2015, riportando i personaggi del dramma poliziesco più popolare degli anni 2000 e fornendo un contesto più profondo all’intera storia.

Lo spettacolo ha illustrato gli umili inizi del personaggio di Bob Odenkirk prima che incontrasse Walter White e Jesse Pinkerton.

Alcuni fan si stanno chiedendo dove guardare la nuova serie. Diamo un’occhiata.

Better Call Saul di Netflix stagione 6 Anteprima della trama

Lo spettacolo riprenderà dopo il cliffhanger che ha chiuso la stagione precedente, rivelando il destino dei suoi personaggi.

La sesta stagione esplorerà il viaggio di Jimmy McGill nella sua nuova identità di Gene Takavic. Il truffatore diventato avvocato di Albuquerque si sta sforzando di diventare grande nel settore legale e farà tutto il necessario per arrivarci.

Mike Ehrmantraut, il poliziotto in pensione, tornerà. Come guardia del corpo e investigatore privato di Jimmy, diventa un fissatore di un cartello della droga messicano, stimolando una serie di eventi.

Il capitolo finale concluderà la storia della transizione di Jimmy McGill da serio difensore d’ufficio all’avvocato disonesto, Saul Goodman.

Gli showrunner hanno anche confermato che Bryan Cranston e Aaron Paul, gli attori dietro Walter White e Jesse Pinkman appariranno, scontrando direttamente i due mondi.

Better Call Saul Header

Dove guardare negli Stati Uniti?

L’addio di 13 episodi sarà presentato in anteprima su AMC il 18 aprile 2022 dalle 21:00 ET per il pubblico statunitense.

Per il pubblico che non ha il cavo, Better Call Saul può essere visto sul servizio di streaming statunitense, SlingTV.

Verrà rilasciato in due parti, con la seconda metà che inizierà l’11 luglio 2022.

Meglio chiamare Saul Lalo e Jimmy

Better Call Saul sarà su Netflix UK

Dopo la prima negli Stati Uniti, lo show verrà caricato su Netflix UK. I primi due episodi usciranno il 19 aprile 2022.

Il secondo semestre inizierà il 12 luglio 2022.

Le stagioni 1-5 sono già disponibili sulla piattaforma per il pubblico che desidera ricapitolare gli eventi delle stagioni precedenti.

Sony Pictures Television | AMC

