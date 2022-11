Dov’è Gerico mercoledì e la città è un posto reale?

Il mercoledì di Netflix è arrivato sui nostri schermi giusto in tempo per il Ringraziamento, il momento perfetto considerando che la serie ha forti legami con i pellegrini e i primi coloni in America.

La serie vede Wednesday Addams costretto a iscriversi alla premonitrice Nevermore Academy, un collegio per bambini con abilità insolite.

Nevermore è vicino alla città di Jericho e gran parte della serie si svolge lì, ma i fan sono rimasti a chiedersi dove dovrebbe essere Jericho mercoledì e se la città è un posto reale.

Dov’è Gerico mercoledì?

Mercoledì, la città di Jericho è presumibilmente immersa nei boschi del New England.

La città fu fondata nel 1625, che sarebbe stato solo pochi anni dopo il 1620, quando i pellegrini si stabilirono a Plymouth, nel Massachusetts.

I legami di Gerico con i pellegrini sono forti poiché la città ha una propria attrazione a loro dedicata, nota come Pilgrim World.

Mercoledì scorso, la città è stata fondata da un uomo di nome Joseph Crackstone che, senza rovinare nulla, ha un antico legame con gli antenati della famiglia Addams.

Gerico è un posto reale?

La Gerico che vediamo mercoledì non è un luogo reale. Tuttavia, prende ispirazione da diversi luoghi della vita reale.

Il nome di Gerico deriva dall’antica città omonima, fondata intorno al 9600 a.C. e ritenuta una delle città più antiche del mondo.

Situata nella Valle del Giordano, Gerico compare nella Bibbia in quanto fu la prima città conquistata dagli israeliti dopo aver attraversato il fiume Giordano nella Terra Promessa.

Grazie alla sua presenza nella Bibbia, Jericho ha ispirato la denominazione di città in tutto il mondo, in particolare una piccola città del Vermont che è anche lo stato in cui è ambientato mercoledì, poiché diverse auto hanno la targa del Vermont.

La differenza tra il vero e il fittizio Jerichos, tuttavia, è che la vera città nel New England fu colonizzata per la prima volta da una famiglia europea chiamata Browns nel 1774, quasi 150 anni dopo che la città di Wednesday fu presumibilmente fondata da Joseph Crankstone.

Secondo il censimento del 2020, la vera città di Jericho e l’area circostante, non lontana da Burlington, avevano una popolazione di poco più di 5.100 abitanti.

Dove è stato girato mercoledì?

Sebbene possa essere ambientato nella regione del New England in Nord America, mercoledì è stato effettivamente girato in un continente completamente diverso. In particolare nel paese dell’Europa orientale della Romania.

Inizialmente, il team di produzione aveva programmato di girare a Toronto, in Canada, ma ha fatto il cambio perché la Romania offriva location più adatte.

La città di Bucarest e la regione della Transilvania sono state due delle location più importanti per ospitare le riprese di mercoledì.

Le riprese in studio si sono svolte presso i Bucharest Film Studios di Buftea ed è qui che la troupe di produzione ha costruito il set per la piazza della città di Jericho, attualmente visibile su Google Maps.

Mercoledì è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stato rilasciato il 23 novembre 2022.

