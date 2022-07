Dov’è Franklin Floyd adesso ed è ancora vivo dopo Girl In the Picture?

*ATTENZIONE: contenuti di natura inquietante in vista*

Seguendo le orme di Making A Murderer, Night Stalker e Tiger King, Girl In The Picture è diventato rapidamente l’ultimo documentario sul vero crimine da non perdere ad approdare su Netflix.

Il documentario racconta la storia di Suzanne Sevakis e descrive in dettaglio le sue esperienze con Franklin Delano Floyd, che l’ha rapita nel 1975 – e in seguito l’ha sposata – prima che morisse in un sospetto incidente mortale all’età di 20 anni nel 1990.

Come figura chiave in Girl In The Picture, Franklin Floyd sta attirando molta attenzione da parte degli spettatori, ma cosa gli è successo in seguito agli eventi del documentario: è ancora vivo nel 2022?

Di cosa parla Girl In The Picture?

Pubblicato da Netflix mercoledì 6 luglio 2022, Girl In The Picture racconta la storia di Suzanne Sevakis e descrive in dettaglio i crimini di Franklin Delano Floyd.

Nel 1974, Franklin sposò una donna di nome Sandi Chipman. Sandi ha avuto quattro figli, tutti rapiti un anno dopo.

Floyd ha rilasciato tutti tranne uno dei bambini, mantenendo la quarta, Suzanne. L’ha ribattezzata Sharon Marshall per crescere come sua figlia, secondo Oxygen.

Anni dopo, nell’aprile 1990, e ora si chiamavano Tonya Hughes dopo aver sposato Franklin – che era anche chiamato con uno pseudonimo, Clarence Marcus Hughes – Suzanne e il suo allora fidanzato fuggirono in Alabama per fuggire da Floyd dopo che era rimasta incinta, secondo il Tampa Bay Times.

Ma Floyd è riuscito a rintracciarla, con il ragazzo di Suzanne che ha trovato un suo messaggio in cui si diceva che era stata portata via da suo padre.

Nello stesso mese, mentre soggiornava in un motel in Oklahoma con Floyd, Suzanne è stata trovata priva di sensi sul ciglio della strada a seguito di un sospetto incidente mortale, morendo in ospedale cinque giorni dopo.

Cosa è successo a Franklin Floyd dopo la morte di Suzanne?

Dopo la morte di Suzanne Sevakis nel 1990, Franklin Floyd ha tentato di ottenere la custodia di suo figlio, Michael Hughes, ma la richiesta è stata respinta poiché un test del DNA ha dimostrato che Franklin e Michael non erano biologicamente correlati.

Dopo che Michael è andato in affido per diversi anni, Franklin ha rapito il ragazzo dalla sua scuola elementare dell’Oklahoma nel settembre 1994. Quella è stata l’ultima volta che qualcuno ha visto Michael Hughes, con Franklin Floyd che ha ammesso all’FBI nel 2015 di aver ucciso il bambino di sei anni ragazzo.

Secondo l’agente speciale Scott Lobb, che ha parlato in un articolo dell’FBI, Floyd sarebbe stato spinto “oltre il limite” dal fatto che Michael si comportava come un “tipico bambino di sei anni”.

“Floyd ha sentito la pressione e ha semplicemente esaurito la pazienza”, ha detto Lobb. “Si è girato, mi ha guardato e ha detto: ‘Gli ho sparato [Michael] due volte nella parte posteriore della testa per renderlo molto veloce.’”

Per Newsweek, Floyd ha detto all’FBI che i resti di Michael sono stati sepolti vicino all’ultima uscita interstatale che lascia l’Oklahoma ma, nonostante un’ampia ricerca, il suo corpo non è mai stato trovato.

Franklin Floyd è stato arrestato due mesi dopo il rapimento e mentre gli investigatori stavano indagando sulla questione, hanno trovato prove che collegavano Floyd a un altro caso, la scomparsa di Cheryl Ann Commesso, scomparsa dal 1989.

Durante la perquisizione del camion di Floyd, la polizia ha trovato le foto di una donna che era stata “legata e picchiata”, secondo il RadioTimes, che è stata successivamente identificata come Cheryl Commesso dopo che i suoi resti sono stati scoperti da un paesaggista della Florida nel 1995.

Cheryl Commesso era una collega di Suzanne Sevakis e, dopo la sua scomparsa, sia Suzanne che Franklin sono stati nominati persone di interesse dopo che un collega ha riferito di aver visto Franklin prendere a pugni Cheryl durante uno dei numerosi litigi.

Franklin Floyd è ancora vivo?

Sì, Franklin Floyd è ancora vivo e ha attualmente 79 anni a luglio 2022.

Floyd è stato processato per l’omicidio di Cheryl Commesso nel 2002 e, dopo essere stato dichiarato colpevole, è stato condannato a morte nel novembre dello stesso anno.

Da allora, Franklin Floyd è stato detenuto presso l’Union Correctional Institution in Florida, precedentemente nota come Florida State Prison.

Quasi 20 anni dopo essere stato condannato a morte, Floyd è ancora nel braccio della morte e non è stata fissata alcuna data di esecuzione.

Girl In The Picture è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 6 luglio 2022.

