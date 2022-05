Dove è stato girato Welcome to Eden? Svelati i luoghi delle riprese di Netflix

C’è un nuovo mistero in gioco su Netflix Benvenuto nell’Eden e l’ambientazione dell’isola fa sì che gli spettatori si chiedano dove sia stata girata la serie.

Riveliamo dove Benvenuto nell’Eden è stato girato, inclusi punti specifici che hanno creato la ripresa perfetta, oltre a fornire una guida agli episodi della serie.

Creato da Joaquín Górriz e Guillermo López, il thriller spagnolo Benvenuto nell’Eden (Bienvenidos a Edén) stelle Amaia Aberasturi, Berta Castañé, Albert Baró, Lola Rodríguez e altri, seguendo cinque giovani influencer che vengono invitati a una festa su un’isola segreta che non è come sembra.

Dove è stato girato Welcome to Eden?

Benvenuto nell’Eden è stato girato principalmente nella natia Spagna della produzione, a Puerto del Carmen, Barcellona, ​​San Sebastián e Teruel e dintorni.

La fotografia principale per la serie è iniziata nel febbraio 2021 e si è conclusa a maggio dello stesso anno, consentendo un anno per la post-produzione e le riprese.

I registi Daniel Benmayor e Menna Fité hanno condiviso il tempo al timone e la piattaforma di streaming deve ancora riferire se il thriller tornerà per una seconda stagione.

E se fare il viaggio di una vita significasse che non potresti mai più tornare a casa? Welcome To Eden è ora su Netflix. pic.twitter.com/4uBTJSoTn9 — Netflix (@netflix) 9 maggio 2022

Spagna

Il Benvenuto nell’Eden l’equipaggio ha approfittato di Puerto del Carmen, che si trova nelle Isole Canarie, e del paesaggio costiero della città, con la spiaggia di Playa Chica utilizzata per diverse sequenze importanti.

Nella serie è stata anche mostrata l’architettura di Barcellona, ​​in particolare l’influenza artistica della capitale Catalogna.

È stata visitata anche Teruel, che si trova nella comunità di Aragona, oltre alla città di Donostia–San Sebastián, situata in basco.

Immagine da Netflix.

Benvenuti nella guida agli episodi di Eden

Benvenuto nell’Eden ha otto episodi inclusi nella sua stagione 1, con ogni puntata della durata di 40-45 minuti.

Lo spettacolo è stato presentato in anteprima il 6 maggio 2022 su Netflix con tutti gli otto episodi in uscita contemporaneamente.

Di seguito abbiamo condiviso i titoli degli episodi per aiutarti a navigare nel tuo binge watch:

Episodio 1: Tempo della tua vita

Episodio 2: Valutazione

Episodio 3: Festa d’addio

Episodio 4: L’altra sponda

Episodio 5: Tempesta

Episodio 6: Ribellione

Episodio 7: Lilith

Episodio 8: Il viaggio di ritorno

Immagine da Netflix.

Welcome to Eden è ora in streaming su Netflix.

