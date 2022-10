Dove è stato girato Tutto tranquillo sul fronte occidentale? Luoghi del film 2022

Da quando il romanzo originale è stato pubblicato nel 1928, All Quite On The Western Front è stato visto come un’opera fondamentale nel genere contro la guerra.

Diversi adattamenti cinematografici del libro sono stati prodotti nel corso dei decenni, notoriamente lo sforzo vincitore dell’Oscar degli anni ’30, e ora Netflix si sta preparando a rilasciare la propria versione che viene propagandata per la gloria dell’Oscar stesso come la voce tedesca per il miglior film internazionale.

Le prime recensioni per il film hanno elogiato il suo grintoso realismo, aiutato dai suoi luoghi infernali delle riprese che portano sullo schermo l’orrore delle trincee, ma dove è stato girato esattamente Il silenzio sul fronte occidentale del 2022?

All Quiet On The Western Front esplode su Netflix venerdì 28 ottobre 2022, dopo una tiratura limitata in cinema selezionati.

Basato sul leggendario romanzo di Erich Maria Remarque, il film racconta la storia di Paul Bäumer, un giovane soldato tedesco che si arruola nell’esercito dopo essere stato ispirato da un’ondata di fervore patriottico in patria.

Tuttavia, il desiderio di Paul di vedere l’azione e combattere per il suo paese viene rapidamente represso quando sperimenta personalmente la realtà della guerra di trincea.

Con più dei suoi compagni che cadono ad ogni battaglia, Paul non ha altra scelta che continuare a combattere per soddisfare le alte sfere dell’esercito mentre i discorsi su un armistizio vacillano.

Tutto tranquillo sul fronte occidentale © Netflix | Reiner Bajo



Dove è stato girato Tutto tranquillo sul fronte occidentale?

Tutto tranquillo sul fronte occidentale è stato girato principalmente a Praga e dintorni, la capitale della Repubblica Ceca.

Le riprese dell’epica storia di guerra sono iniziate nel marzo 2021 e si sono concluse dopo tre estenuanti mesi nel maggio dello stesso anno.

La città di Praga ha ospitato la maggior parte della produzione secondo il Prague Reporter che ha dettagliato alcuni dei luoghi specifici utilizzati.

I Barrandov Studios, nella periferia meridionale di Praga, sono stati uno dei luoghi chiave utilizzati durante le riprese, mentre la troupe si è anche avventurata in luoghi nelle città e nei villaggi circostanti.

Includono Milovice, Králův Dvůr, Libušín, Vinařice, Benátky nad Jizerou, Lišany, Chotýšany e Luštěnice.

Inoltre, i castelli di Liběchov, Hořín e Brody, così come gli storici castelli di Točník e Sychrov, sono stati luoghi importanti.

Lontano da Praga, altre riprese si sono svolte presso l’Abbazia di Chotěšov nella regione di Plzeň, mentre Ústí nad Labem, Žatec, Roudnice nad Labem, Buškovice, Postoloprty e Černochov sono stati utilizzati anche dal team di produzione.

IMDb afferma inoltre che alcune scene sono state girate anche in Belgio e Germania.

Tutto tranquillo sul fronte occidentale © Netflix | Reiner Bajo



Altri progetti girati a Praga

Praga e le regioni circostanti sono state molto apprezzate dai registi negli ultimi anni grazie, in parte, agli incentivi finanziari offerti per girare nella regione.

Secondo IMDb, più di 2.700 produzioni hanno utilizzato la location per le riprese di alcuni dei film e della TV più importanti, tra cui The Grey Man di Netflix, The Wheel Of Time di Prime Video e le serie di Jack Ryan.

Inoltre, il film di James Bond Casino Royale ha girato sequenze a Praga e dintorni, così come Spider-Man: Far From Home, il collega film contro la guerra Jojo Rabbit e le serie TV Das Boot e World On Fire.

Tutto tranquillo sul fronte occidentale © Netflix | Reiner Bajo



All Quiet On The Western Front sarà disponibile per lo streaming su Netflix dal 28 ottobre 2022, dopo un’uscita limitata in cinema selezionati.

