Un’area in cui Netflix prospera contro altri servizi di streaming è la sua libreria in continua crescita di contenuti internazionali provenienti da paesi di tutto il mondo.

Il loro ultimo esempio è il film di mostri Troll, diretto dal regista norvegese Roar Uthaug, il regista di Tomb Raider del 2018.

Oltre ad avere alle spalle una troupe norvegese, Troll è ambientato anche nel paese scandinavo, ma dove è stato effettivamente girato il film ed è stato girato nella stessa Norvegia?

Data di rilascio di Troll e anteprima della trama

Troll si è fatto strada su Netflix giovedì 1 dicembre 2022.

Gli eventi del film prendono il sopravvento quando un’esplosione nelle montagne norvegesi risveglia un gigantesco troll che era rimasto intrappolato per più di mille anni.

Funzionari terrorizzati nominano la paleontologa Nora Tidemann (Ine Marie Wilmann) per impedire all’enorme creatura di scatenare il caos mortale.

Ma mentre Nora può essere impavida, sta lottando con un essere che presumibilmente esisteva solo nel folklore norvegese.

Troll © Netflix | Francesco Munoz



Dove è stato girato Troll?

Troll è stato girato in diverse località della Norvegia.

Esatto, la troupe norvegese del film non ha dovuto viaggiare troppo lontano per creare il film poiché è stato girato nel loro paese.

Le riprese del progetto sono iniziate nell’agosto 2021 e sono durate circa tre mesi prima di concludersi a novembre nel corso dell’anno.

Luoghi in tutta la Norvegia hanno ospitato troupe cinematografiche, comprese le regioni di Lom, Øyer e la montuosa Dovre, da cui si dice provenga il troll del film.

Altrove, sono state utilizzate anche la città costiera di Ulsteinvik e il villaggio fluviale di Rena, così come la città di Askim nella regione di Indre Østfold.

La scenografica valle di Romsdalen e la catena montuosa di Jotunheimen hanno contribuito a fornire alcuni scenari mozzafiato a Troll, mentre le città di Drammen e Oslo, la capitale della Norvegia, hanno anche fornito la location per alcune scene di paesaggi urbani e riprese in studio.

Troll © Netflix

Altre produzioni girate in Norvegia

La Norvegia potrebbe non sembrare una location cinematografica convenzionale per molti, ma il paese scandinavo vanta uno scenario mozzafiato e di conseguenza ha ospitato quasi 5.000 film e programmi TV nel corso degli anni.

Tra l’elenco sempre crescente di produzioni che sono state girate in Norvegia ci sono i film di James Bond Die Another Day e No Time To Die del 2021, nonché Tenet di Christopher Nolan.

Anche i film Marvel Black Widow e Doctor Strange In The Multiverse Of Madness avevano scene girate in Norvegia così come l’epopea di fantascienza Dune.

Le serie TV Ragnarök, Vikings e Succession hanno entrambe girato scene nel paese scandinavo così come il film di Star Wars, The Empire Strikes Back, che ha usato la Norvegia come pianeta ghiacciato Hoth.

Troll © Netflix

Troll è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere arrivato il 1° dicembre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, il rilascio in streaming di Warriors of Future OTT, la trama spiegata per il blockbuster di Hong Kong