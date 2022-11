Dove è stato girato The Wonder? Esplorate le location delle riprese irlandesi

Dalla sua prima al Telluride Film Festival a settembre, c’è stato molto clamore attorno all’ultimo film di Netflix, The Wonder.

Trattandosi di un dramma in costume, parte dell’entusiasmo che circonda il film è incentrato sui suoi valori di produzione mentre i cineasti cercano di riportare gli spettatori nell’Irlanda del XIX secolo.

Ma dove è stato girato esattamente The Wonder e quali location sono state utilizzate per dare vita all’ambientazione d’epoca?

The Wonder è arrivato su Netflix mercoledì 16 novembre 2022, dopo diverse proiezioni di festival cinematografici e un’uscita cinematografica limitata.

Basato sull’omonimo romanzo di Emma Donoghue, il film segue un’infermiera inglese di nome Lib Wright che è stata mandata in un villaggio rurale nell’Irlanda del 1862 ed è stata incaricata di osservare una giovane ragazza che non mangia da quattro mesi.

Lib non riesce a capire come la ragazza che digiuna sia ancora viva e la voce della sua incredibile impresa si diffonde rapidamente, attirando turisti e pellegrini che credono che la bambina possa essere una santa.

Ma man mano che si scopre di più sulla ragazza, sembra essere in gioco qualcosa di più minaccioso.

La meraviglia © Netflix | Aidan Monaghan

Dove è stato girato The Wonder?

The Wonder è stato girato nella Repubblica d’Irlanda, in particolare nella città di Dublino e nella pittoresca campagna della contea di Wicklow.

Le riprese del progetto sono iniziate nell’agosto 2021 e sono durate diverse settimane fino al termine della produzione a fine settembre.

Molte delle scene in interni del film sono state girate su set in studio costruiti in un enorme hangar per aerei all’aeroporto Weston di Dublino.

Stranamente, il film lo mostra anche dando ai fan uno sguardo ai set dello studio prima che la telecamera si avvicini agli attori che stanno per recitare.

Le scene rurali all’aperto di The Wonder, nel frattempo, sono state girate nella contea di Wicklow, che si trova a sud di Dublino.

Nello specifico, le riprese si sono svolte all’interno e nei dintorni del villaggio di Hollywood, da non confondere con la patria del cinema statunitense in California.

Inoltre, un moderno caffè nel villaggio di Redcross è stato trasformato in Ryan’s Spirit Grocery, il locale in cui Lib soggiorna durante la sua visita.

E infine, altre riprese si sono svolte a Sally Gap nella contea di Wicklow, dove il set della casa O’Donnell è stato completamente costruito per consentire riprese a 360 gradi.

La meraviglia © Netflix | Cristoforo Bar

“Un diverso tipo di Hollywood”

Il villaggio irlandese di Hollywood ha una storia che risale almeno al VI secolo in quanto ha legami con Saint Kevin che all’epoca viveva nella contea di Wicklow.

Si dice che i pellegrini siano passati attraverso il villaggio e abbiano seguito le orme di San Kevin fino al vicino insediamento di Glendalough.

Il censimento del 2002 ha rivelato che il villaggio di Hollywood aveva una popolazione di meno di 100 persone.

Nonostante le piccole dimensioni del villaggio, si è rivelato popolare tra i cineasti e oltre a recitare in The Wonder, Hollywood ha anche ospitato King Arthur del 2004, Dancing At Lughnasa, Michael Collins con Liam Neeson e la serie TV Vikings.

Come la Hollywood californiana, anche il villaggio irlandese ha la sua versione dell’Hollywood Sign che domina il borgo da una collina vicina.

Quando la troupe stava girando lì, Florence Pugh ha condiviso un’immagine dell’insegna su Instagram, sottotitolandola: “Meno traffico, colline più verdi, ottima Guinness. Un diverso tipo di Hollywood.. 💚🍀”

The Wonder è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stato rilasciato mercoledì 16 novembre 2022.

