Dove è stato girato The Noel Diary? Esplorate le location delle riprese festive

Dicembre è alle porte, il che significa che i film di Natale stanno iniziando ad apparire sui vari servizi di streaming.

L’ultimo arrivato nella line-up di film festivi di Netflix è The Noel Diary, con protagonisti l’attore di This Is Us Justin Hartley e Barrett Doss di Station-19 mentre i loro personaggi si incrociano in circostanze improbabili.

Ambientato nello stato del Connecticut, The Noel Diary è un affascinante inverno più caldo di un film, ma dove è stato girato esattamente e ha davvero utilizzato le location nello stato in cui è stato ambientato?

Il diario di Noel è arrivato su Netflix il 24 novembre 2022.

Basato sull’omonimo romanzo di Richard Paul Evans, il film racconta la storia dell’autore di best-seller Jake Turner mentre torna a casa a Natale per sistemare la proprietà della madre separata.

Quando Jake scopre un vecchio diario, scopre che contiene molti segreti legati al suo passato ea quello di Rachel, una donna intrigante con una propria missione.

Insieme, intraprendono un viaggio di scoperta e confrontandosi con i rispettivi passati, trovano un futuro del tutto inaspettato.

Il diario di Noel © Netflix | K.C. Bailey

Dove è stato girato The Noel Diary?

The Noel Diary è girato in diverse località dello stato del Connecticut negli Stati Uniti.

Esatto, il film è girato nella stessa location della sua ambientazione, dando a The Noel Diary un piacevole senso di autenticità.

Tuttavia, ciò che non è autentico è il fatto che la produzione del film è avvenuta tra maggio e giugno del 2021, il che significa che è stato girato durante un’ondata di caldo estivo e non in pieno inverno.

I residenti del Connecticut probabilmente individueranno alcuni luoghi familiari, con la Washington Avenue di Westport che ospita la casa centrale del film, che in realtà dovrebbe trovarsi nella vicina Bridgeport.

Bridgeport appare nel film, tuttavia, poiché la Mechanics & Farmers Savings Bank ha ospitato la firma del libro di Jake, che presumibilmente ha avuto luogo a Chicago.

Anche RJ Julia Booksellers nella città di Madison è stata protagonista durante la produzione poiché ha ospitato il negozio in cui Rachel acquista il suo primo libro scritto da Jake.

Nel frattempo, The Griswold Inn nell’Essex è stato anche il Maple Falls Inn del film, mentre il municipio di New Canaan è stato il centro della città immaginaria di Maple Falls.

E infine, il ristorante italiano di Remo a Stamford è stato il luogo di uno dei primi appuntamenti di Jake e Rachel.

Secondo The Cinemaholic, le riprese erano originariamente previste a Vancouver, in Canada, ma il team di produzione ha dovuto trasferirsi a causa della pandemia di Covid-19, con il risultato che la maggior parte del film è stata prodotta nello stesso Connecticut.

Il diario di Noel © Netflix | K.C. Bailey

Altri progetti girati in Connecticut?

Nel corso degli anni, il Connecticut è diventato un luogo sempre più popolare tra i cineasti, in parte grazie agli incentivi finanziari offerti dal credito d’imposta per la produzione di film e media digitali del Connecticut.

Secondo IMDb, nel Connecticut sono stati prodotti più di 7.500 titoli, tra cui alcuni dei più importanti tra cui i recenti film Netflix The Good Nurse e Mr Harrigan’s Phone.

Inoltre, The Office US ha girato alcune scene a Stamford Connecticut mentre Prisoners di Denis Villeneuve, Uncut Gems di Adam Sandler, la serie TV Departure, Revolutionary Road con Leo DiCaprio, La guerra dei mondi del 2005 e Indiana Jones e il regno di cristallo Skull è stato anche filmato nello stato.

Il diario di Noel © Netflix | K.C. Bailey

The Noel Diary è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stato rilasciato il 24 novembre 2022.

