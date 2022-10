Dove è stato girato The Midnight Club? Luoghi dell’horror Netflix esplorati

Se gli ultimi anni ci hanno mostrato qualcosa, è che lo sceneggiatore e regista Mike Flanagan è diventato un maestro del genere horror.

Dal 2018, i fan di Netflix hanno visto quattro serie spettrali di Flanagan, tra cui The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, Midnight Mass. L’ultima delle quali è The Midnight Club, che segue un gruppo di giovani adulti che vivono in un luogo inquietante. ospizio.

Per tutta la serie, i luoghi in mostra diventano quasi personaggi in sé e per sé, ma dove è stato girato esattamente The Midnight Club e Brightcliffe Hospice è un posto reale?

The Midnight Club è arrivato su Netflix venerdì 7 ottobre 2022.

Basata sull’omonimo romanzo di Christopher Pike, la serie racconta la storia di otto malati terminali al Brightcliffe Hospice che si incontrano ogni sera a mezzanotte per raccontarsi storie spaventose.

Il legame dei giovani adulti è forte e dopo che hanno stretto un patto che prevede che il prossimo di loro a morire deve inviare al gruppo un segno dall’aldilà, iniziano a verificarsi avvenimenti spaventosi.

Il club di mezzanotte © Netflix | Eike Schroter

Dove è stato girato The Midnight Club?

The Midnight Club è stato girato dentro e intorno alla città di Burnaby e nella grande area di Vancouver nella Columbia Britannica, in Canada.

Le riprese del progetto sono iniziate il 15 marzo 2021 e sono durate per circa sei mesi fino al termine della produzione il 10 settembre nello stesso anno.

La location centrale utilizzata per girare la serie era The Bridge Studios, che si trova al 2400 di Boundary Road a Burnaby e ospita ben 13 palcoscenici sonori.

Altre località che compaiono nella serie secondo il sito di notizie locale Delta Optimist includono Ladner Village, un mercato a soli 20 minuti da Vancouver e Ladner United Church.

Inoltre, le spiagge di Spanish Banks a Vancouver hanno giocato un ruolo fondamentale nelle scene sulla spiaggia della serie, mentre anche la vicina città del Surrey ha ospitato alcune riprese.

I fan che sperano di prendere parte a qualche giro turistico spettrale rimarranno delusi nell’apprendere che Brightcliffe Hospice non è un luogo reale ed è stato creato per la serie. L’edificio ha persino cambiato nome dai libri originali dove è noto come Rotterdam Home.

Il club di mezzanotte © Netflix | Eike Schroter

Altre produzioni girate a Burnaby

Burnaby e la grande area di Vancouver sono diventate negli anni un luogo per le riprese immensamente popolare grazie agli incentivi finanziari offerti dal governo locale.

In quanto tale, Vancouver è diventata nota da molti come Hollywood North.

Secondo IMDb, più di 700 titoli sono stati girati a Burnaby con alcune delle produzioni più importanti tra cui Supernatural, The Good Doctor, la recente serie di Netflix Devil in Ohio, Virgin River, Yellowjackets e Jurassic World Dominion del 2022.

Inoltre, anche le precedenti serie di Mike Flanagan, The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor e Midnight Mass, sono state tutte girate in città e nei dintorni.

Il club di mezzanotte © Netflix | Eike Schroter

The Midnight Club è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio venerdì 7 ottobre 2022.

