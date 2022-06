Dove è stato girato Surviving Summer? Luoghi australiani esplorati

Le location delle riprese in un film o in un programma TV possono spesso creare o distruggere il prodotto finale poiché le location della vita reale avranno quasi sempre un aspetto migliore di uno schermo verde e CGI.

Per l’ultima serie di Netflix, Surviving Summer, questo significava che le riprese dovevano svolgersi sulla costa australiana per dare al dramma adolescenziale un’atmosfera autentica.

Ma dove è stato girato Surviving Summer e quali location sono state utilizzate per dare vita alla città di Shorehaven?

Surviving Summer è apparso sui nostri schermi venerdì 3 giugno 2022.

La serie di dieci episodi segue la ribelle Summer Torres dopo che è stata espulsa dalla scuola a Brooklyn, New York, e costretta a stare con un’amica di famiglia in Australia mentre sua madre lavora in Medio Oriente.

Al suo arrivo nella città costiera di Shorehaven, nel Victoria, Summer viene presentata a un ragazzo di nome Ari, un surfista entusiasta che è un sostenitore delle regole, l’esatto opposto di Summer.

La coppia è spesso in disaccordo durante Surviving Summer, ma il duo e il loro eclettico gruppo di amici continuano ad avvicinarsi e formano un legame indissolubile.

Dove è stato girato Surviving Summer?

Surviving Summer è stato girato in diverse località lungo la Great Ocean Road nello stato di Victoria, nel sud-est dell’Australia.

Le riprese sono iniziate il 2 marzo 2021 e si sono concluse poco più di due mesi dopo, il 17 maggio, con la serie in uscita un anno dopo, a giugno 2022.

Surviving Summer è ambientato nella piccola città costiera di Shorehaven ma, in realtà, non esiste un luogo del genere nello stato di Victoria, il che significa che la città è una creazione immaginaria per la serie.

Invece, le riprese si sono svolte dentro e intorno alla città di Melbourne, secondo IMDb, così come in diverse piccole città lungo la Great Ocean Road, che corre per ben 150 miglia (240 km) tra le città di Torquay e Allansford a sud- costa orientale dell’Australia.

La strada fu costruita dai soldati tra il 1919 e il 1932 ed è dedicata a coloro che persero la vita durante la prima guerra mondiale, diventando così il più grande monumento ai caduti del mondo.

Luoghi degni di nota lungo la famosa strada, popolare per i turisti che intraprendono viaggi panoramici lungo la costa, maratone e vacanze di surf, includono il Great Otway National Park e le città di Port Campbell e Princetown. Tra le due città si trovano le meravigliose formazioni rocciose calcaree dei Dodici Apostoli.

Altri film girati a Victoria, in Australia

Nonostante si trovi dall’altra parte del mondo rispetto a Hollywood, l’Australia, in particolare lo stato del Victoria, si è rivelata una scelta popolare per i registi negli ultimi anni.

Oltre a Surviving Summer, lo stato ha ospitato più di 25.000 produzioni nel corso degli anni con film e programmi TV importanti, tra cui soap opera Vicini, Il grande Gatsby, Cinque camere da letto, Il Pacifico, Wentworth, Ghost Rider l’originale Matto Maxe le serie NBC in corso La Brea.

Oltre allo scenario mozzafiato e alle comode location degli studi, Victoria offre ai registi incentivi finanziari per girare nello stato, il che lo rende una prospettiva interessante per gli studios al momento di decidere le location delle riprese.

Surviving Summer è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 3 giugno 2022.

