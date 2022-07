Dove è stato girato Persuasion? Esplorate le location delle riprese di Netflix

Il meraviglioso mondo di Jane Austen ha avuto una vita ricca sia sulla pagina che sullo schermo.

Sense And Sensibility, Pride And Prejudice, Mansfield Park, Emma: la stimata scrittrice inglese ha scritto alcuni dei classici letterari più amati di tutti i tempi. Matura per l’adattamento, non sorprende che abbiamo visto molti registi affrontare il suo lavoro nel corso degli anni.

In effetti c’è qualcosa di così brillante nei suoi libri, le feste affascinate continuano a tradurre le sue parole sullo schermo. L’ultimo esempio è la persuasione.

Diretto da Carrie Cracknell, il dramma statunitense è arrivato su Netflix venerdì 15 luglio 2022 ed è basato sull’omonimo romanzo di Jane Austen.

Con un cast composto da Dakota Johnson, Cosmo Jarvis, Nikki Amuka-Bird, Richard E Grant e Henry Golding, sta ottenendo parecchia attenzione. Tuttavia, questi artisti non sono le uniche star: anche le location delle riprese possono essere considerate tali. Allora, dove è stato girato Persuasion?

ancora dal trailer ufficiale di Persuasion, Netflix

Dove è stato girato Persuasion?

La maggior parte delle riprese di Persuasion si è svolta nella bellissima città di Bath, nella contea di Somerset, in Inghilterra.

In realtà è la città più grande del Somerset e prende il nome dalle sue terme di costruzione romana con cui i turisti avranno familiarità. Tuttavia, un certo numero di altri luoghi nel sud dell’Inghilterra sono entrati nel montaggio finale del film.

Uno dei luoghi di Bath in cui farcela è Royal Crescent, una fila di 30 case a schiera che formano un’ampia mezzaluna. Il Radio Times riporta che sequenze del popolare dramma in costume Bridgerton – anche su Netflix – sono state girate lì.

Secondo Condé Nast Traveller, il Royal Crescent è stato utilizzato per filmare l’esterno della casa di Elliot a Camden Place.

Altre location per le riprese di Persuasion Netflix

Nel frattempo, un negozio Primark in Bath Street ha subito un delizioso restyling fino a quando l’illusione dei personaggi che entrano nel negozio di abbigliamento di Madame Lefroy non è stata completata.

Andando oltre Bath, il Radio Times riporta che altri luoghi delle riprese includono Osterley Park a Isleworth, a ovest di Londra, che si spaccia per le sale delle assemblee di Bath. Poi ci sono altre località del Somerset: Ammerdown House a Kilmersdon e Brympton House a Yeovil per Uppercross House, mentre Trafalgar Park a Salisbury, nel Wiltshire, può essere visto in Persuasion come Kellynch Hall.

Qualche gente del Dorset? Bene, potresti benissimo individuare Lyme Regis nel West Dorset, come notato da CN Traveller. Puoi anche vedere il muro del porto di Cobb e Freshwater Beach a Burton Bradstock durante la visita nel film.

Persuasione con Dakota Johnson | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 10446 Persuasione con Dakota Johnson | Rimorchio ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/Fz7HmgPJQak/hqdefault.jpg 1032457 1032457 centro 13872

Altri film e programmi TV girati a Bath

Persuasion non è l’unico film a beneficiare delle splendide location di Bath. Dai un’occhiata a un elenco di film e programmi che sono stati girati lì di seguito:

Barry Lyndon

Bridgerton

La duchessa

McDonald e Dodds

L’altra ragazza bolena

Poldark

La ricerca dell’amore

Fiera della vanità

Wonka (2023)

Persuasion è ora in streaming su Netflix.

In altre notizie, con chi finisce Anne in Persuasion? Spiegazione del triangolo amoroso