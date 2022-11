Dove è stato girato mercoledì su Netflix? (Dettagli sulla posizione)

L’attesa è finalmente finita! di Tim Burton Mercoledì – con Jenna Ortega (Grido), Gwendoline Christie (Game of Thrones), Cristina Ricci (Giacche gialle) e altro ancora – ha fatto il suo debutto su Netflix il 23 novembre e, come molti avevano previsto, è uno spettacolo spettrale girato magnificamente con una recitazione e una narrazione fantastiche.

Lo spettacolo segue la carriera liceale del famoso, notoriamente gotico, ossessionato dalla morte e arguto Wednesday Addams alla Nevermore Academy, l’istituzione accademica che “nutre emarginati, mostri e mostri”.

La location gioca un ruolo importante nella serie e aiuta a dare vita all’universo in stile gotico. Se sei curioso di sapere dove è stata girata la serie visivamente accattivante, sei nel posto giusto! Abbiamo tutti i dettagli sul luogo delle riprese qui sotto!

Dove è stato girato mercoledì su Netflix?

Secondo House Beautiful, l’adattamento di otto episodi per la famiglia di Tim Burton Addams è stato girato in 70 set diversi, “in sei teatri di posa e varie località intorno a Bucarest, in Romania”.

Mai più Accademia

Uno dei luoghi più riconoscibili dello spettacolo che puoi visitare anche nella vita reale se ti trovi mai in Romania è quello del collegio in stile gotico che mercoledì frequenta. Il castello di Cantacuzino, nella valle di Prahova vicino ai monti Bucegi, in Romania, fa da sfondo a molte delle riprese esterne e aeree della Nevermore Academy.

In realtà il castello è molto meglio illuminato e più accogliente. Puoi dare un’occhiata alle foto o anche a una serie di visite seguendo questo link qui.

Gerico, Pilgrim World e altro ancora

La vicina città, Jericho, Pilgrim World, la casa dello sceriffo e persino il quadrato di Nevermore sono stati quasi interamente costruiti appositamente per lo spettacolo. Queste location sono state costruite presso i Buftea Studios, a Buftea, in Romania.

Laghi Poe Cup

Per le scene girate durante l’accesa gara per la Poe Cup sono state utilizzate due location separate. Secondo IMDb, le scene sono state effettivamente girate su due laghi in Romania chiamati Brănești e Sterbei.