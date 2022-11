Dove è stato girato mercoledì? Esplorata la posizione della Nevermore Academy

Da quando è stata annunciata, la tanto attesa serie del mercoledì di Netflix ha attirato l’attenzione dei fan della Famiglia Addams che hanno atteso pazientemente il primo adattamento live-action dagli anni ’90.

Finalmente, la serie è arrivata sul servizio di streaming nel novembre 2022, e segue mercoledì quando inizia un nuovo capitolo della sua vita alla premonitrice Nevermore Academy.

La scuola spettrale dovrebbe essere annidata nelle foreste del New England, ma le riprese della serie non hanno avuto luogo nemmeno negli Stati Uniti. Mercoledì è animato dalle sue location gotiche per le riprese, ma dove è stata girata esattamente la serie Netflix?

Opportunamente, la serie del mercoledì è arrivata su Netflix mercoledì 23 novembre 2022.

Con Jenna Ortega nel ruolo del protagonista, la serie segue gli anni di mercoledì da studente alla Nevermore Academy.

Mentre cerca di padroneggiare le sue abilità psichiche emergenti, Wednesday viene trascinata in un mistero di 25 anni che la porta nel mezzo di una mostruosa follia omicida che una volta ha coinvolto i suoi stessi genitori.

Mentre affronta le sue nuove e complicate relazioni a Nevermore, Wednesday deve rapidamente fare i conti con i suoi crescenti poteri se vuole mai sperare di risolvere questo caso sconcertante.

Mercoledì © Netflix | Vlad Cioplea

Dove è stato girato mercoledì?

Mercoledì è stato girato nel paese dell’Europa orientale della Romania.

Inizialmente, il team di produzione aveva programmato di girare a Toronto, in Canada, ma ha fatto il cambio perché la Romania offriva location più adatte.

La produzione della serie è iniziata il 13 settembre 2021 ed è durata poco più di sei mesi fino alla conclusione il 30 marzo 2022.

La città di Bucarest e la regione della Transilvania sono state due delle location più importanti per ospitare le riprese di mercoledì.

Bucarest, la capitale della Romania, ha ospitato gran parte delle riprese in studio dello spettacolo poiché le riprese si sono svolte presso i Bucharest Film Studios (noti anche come Buftea Studios), che si trovano a 20 km a nord-ovest della città stessa, che ha ospitato più di 600 produzioni nel 70 anni dalla sua apertura.

Nel corso dei decenni, le location di Bucarest hanno ospitato migliaia di produzioni cinematografiche e televisive tra cui Killing Eve, Borat, A Christmas Prince di Netflix e il suo sequel, Ghost Rider: Spirit Of Vengeance del 2011, il film di Chris Pine The Contractor, The Nun e Around The del 2021 Serie Il mondo in 80 giorni.

Mercoledì © Netflix | Vlad Cioplea

Nel frattempo, il team di produzione ha anche stabilito una base nella regione della Transilvania, famosa per la sua tradizione sui vampiri, dove l’imponente castello di Cantacuzino nella contea di Brașov ha ospitato le riprese esterne di Nevermore Academy.

Situato nella città di montagna di Bușteni, la costruzione del castello fu ordinata dal politico e avvocato rumeno, il principe Gheorghe Grigore Cantacuzino, e fu una sosta di famiglia durante i lunghi viaggi verso Brașov.

Completato solo nel 1911, il castello rimase alla famiglia Cantacuzino fino a quando fu nazionalizzato nel 1948 quando divenne un ospedale per il Ministero degli Affari Interni.

Oggi il castello è aperto al pubblico con visite guidate offerte ai visitatori mentre il suo piano superiore ospita spesso mostre d’arte.

Mercoledì © Netflix

Jenna Ortega parla del programma delle riprese “stressante e confuso”.

In un’intervista con Deadline, l’attrice Jenna Ortega ha dichiarato di aver rivelato alcune delle difficoltà che ha dovuto affrontare durante il frenetico programma di produzione di mercoledì.

“Chiamavo i miei genitori ogni notte in preda al panico perché sentivo che era diverso da qualsiasi lavoro che avessi mai svolto prima”, ha spiegato. “Di solito ho quel tempo per sedermi nel personaggio.”

“Sono andato in Romania e abbiamo iniziato subito ad allenarci e sparare. Non avevamo davvero tempo per le prove. Ricordo che era molto stressante e confuso”, ha continuato. “Ho fatto del mio meglio, ma questo è probabilmente il lavoro più opprimente che abbia mai avuto.”

Nonostante le sfide che ha dovuto affrontare, Ortega ha detto che l’esperienza ha offerto la possibilità di imparare e crescere, dicendo: “Penso che qualcosa di veramente meraviglioso sia venuto fuori dallo spettacolo è che posso usare la mia voce in un modo molto più forte di quanto abbia mai fatto… di cui sono davvero grato.

Mercoledì © Netflix

Mercoledì è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stato rilasciato il 23 novembre 2022.

