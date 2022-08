Dove è stato girato Me Time su Netflix?

Finora Netflix ha lasciato molti fan dei film trattati a fondo nel 2022, offrendo alcuni degli sforzi più attesi dell’anno e alcune gemme inaspettate.

Uno degli ultimi a dare risate è Me Time.

Diretto da John Hamburg, la commedia americana sugli amici è uscita venerdì 26 agosto 2022 e vede Kevin Hart nei panni di Sonny, un padre casalingo la cui vita prende una piega stravagante quando si riconnette con il suo vecchio migliore amico Huck (interpretato da Mark Wahlberg) in un fine settimana che non dimenticherà mai.

È una corsa sfrenata e alcuni spettatori potrebbero trovarsi in dovere di ammirare i panorami lungo il percorso…

Io tempo © Saeed Adyani | Netflix

Dove è stato girato Me Time?

L’intero Me Time è stato girato in California con la maggior parte della produzione che si è svolta nella contea di Los Angeles.

Le riprese sono iniziate nell’agosto 2021 e The Cinemaholic riferisce che il processo si è concluso nell’ottobre dello stesso anno.

Portare la produzione nella contea più popolosa degli Stati Uniti ha sfruttato al massimo le strutture dei Sunset Gower Studios e ha girato principalmente sul palco 12 al 1438 di North Gower Street nel quartiere di Hollywood di Los Angeles.

Puoi controllare il sito web di Sunset Studios qui.

Oltre allo studio, il cast e la troupe si sono recati a Long Beach e Hollywood per catturare alcune sequenze.

‘Sono così divertenti’

Parlando di riprese, Luis Gerardo Méndez (che interpreta Armando Zavala) ha recentemente parlato dell’esperienza di lavoro con Kevin Hart in Coming Soon e l’ha descritta come “terrificante, soprattutto quando parli spagnolo e devi improvvisare con lui. È stato davvero difficile e lo stesso con Regina Hall.

Ha continuato a valutare i talenti dei suoi co-protagonisti, ma assicura all’intervistatore che l’esperienza valeva la sfida.

“Sono così divertenti. Sono come macchine che dicono continuamente cose stupide e divertenti. Poter improvvisare allo stesso livello in una lingua che non è la mia è stata sicuramente una sfida, ma sicuramente molto divertente. Sono grandi.”

Io tempo | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 10977 Io tempo | Rimorchio ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/ClJ9-7qU0KM/hqdefault.jpg 1063534 1063534 centro 13872

Me Time è l’ultimo di una lunga serie

Nel corso degli anni sono stati girati molti grandi film nella contea di Los Angeles e puoi dare un’occhiata a una manciata di seguito:

Damigelle d’onore

Il veloce e il furioso

Club di Lotta

Ragazza andata

La La Terra

Storia di matrimonio

Sega

Spider-Man: ritorno a casa

Terminator 2: Il giorno del giudizio

Me Time è ora in streaming esclusivamente su Netflix.

Mostra tutto

In altre notizie, Me time Soundtrack: Every song Kevin Hart e Mark Wahlberg comedy