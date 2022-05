Dove è stato girato l’ultimo anno? Le location delle riprese ti invitano a tornare a scuola

Per molti pubblici, artisti del calibro di Cattive ragazze, All’oscuro e tali commedie adolescenziali sono tra le più rivedibili e citabili di tutti i tempi.

Qualcosa di simile? Lo avremo.

Fortunatamente, Netflix ha invitato il pubblico di grandi e piccini a dare un calcio agli armadietti per gentile concessione di Senior Year.

Diretto da Alex Hardcastle, il film è interpretato da Rebel Wilson nei panni di una cheerleader del liceo che subisce un trauma cranico nel 2002 e si risveglia 20 anni dopo, determinata a finire il liceo e continuare i giorni di gloria.

È una premessa piena di promesse e mantiene. Dopo essersi sintonizzati, alcuni potrebbero essere curiosi di conoscere i luoghi delle riprese, quindi dove è stato girato Senior Year?

ancora dal trailer di Senior Year, Netflix

Dove è stato girato l’ultimo anno?

La maggior parte delle riprese dell’ultimo anno si è svolta ad Atlanta, in Georgia.

La capitale della Georgia si è rivelata la destinazione ideale per facilitare la produzione, poiché la troupe si è riversata alle Westminster Schools come sostituto dell’immaginaria Harding High School dove frequenta Stephanie.

È una scuola privata situata al 1424 di West Paces Ferry Road North West e The Cinemaholic riferisce che è stata fondata nel 1951.

Nonostante l’età dei bambini che frequentano la scuola nel film, nella vita reale quelli che frequentano sono tra l’età della scuola materna e il grado 12.

Al di là delle sedi della scuola, d’altra parte, Grant Park e i quartieri vicini arrivano al taglio finale. Conosciuto come il parco cittadino più antico di Atlanta, gli edifici tradizionali aggiungono qualcosa e attirano l’attenzione.

Non solo, ma l’architettura aiuta probabilmente a rafforzare il tema giovane vs vecchio al centro della narrazione.

Il cast e la troupe hanno iniziato la produzione nel maggio 2021 e si sono conclusi nel luglio dello stesso anno.

“Vediamo davvero tutti i progressi che abbiamo fatto”

Parlando del tema giovane vs vecchio, Avantika Vandanapu (che interpreta Janet) ha recentemente parlato a InStyle del modo in cui Senior Year presenta al pubblico due epoche l’una accanto all’altra, invitandoci a fare dei confronti:

“Penso quando guardiamo [classic] I film di pulcini ora, non sembrano poi così diversi, perché quel film si svolge proprio in quell’epoca, e tutto è un po’ normalizzato per quello. Ma per vedere entrambi [eras] fianco a fianco…”

Ha continuato a spiegare: “Ora, vediamo davvero tutti i progressi che abbiamo fatto in termini di accoglienza delle comunità LGBTQ nella nostra scuola e solo molte delle complessità più sottili dell’evoluzione della cultura delle scuole superiori”.

Sono così eccitato, non riesco proprio a dormire! SENIOR YEAR esce domani in tutto il mondo su Netflix! Pazzo!! pic.twitter.com/4nTJRdXj7B — Rebel Wilson (@RebelWilson) 12 maggio 2022

Altri film girati ad Atlanta

Senior Year è l’ultimo di una lunga serie di film importanti che hanno sfruttato al meglio le fantastiche location di Atlanta, in Georgia.

Scopri una selezione di altri:

Dopo

Vendicatori: Fine del gioco

Bambino Autista

Cattivi ragazzi per la vita

Pantera nera

The Conjuring: il diavolo me lo ha fatto fare

Caro Evan Hansen

Furioso 7

Crociera nella giungla

La squadra suicida

Zombieland: doppio tocco

Senior Year è ora in streaming su Netflix.

