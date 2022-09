Dove è stato girato Love in the Villa? Esplorate le location delle riprese di Netflix

Settembre è arrivato, il che significa che l’autunno (o l’autunno se preferisci) è ormai alle porte, ma il nuovo film di Netflix offre ai fan la possibilità di scappare in Italia per prendere qualche ultimo raggio di sole.

Love in the Villa è una commedia romantica che porta i fan nella storica città italiana di Verona, dove l’amore è nell’aria per i suoi personaggi, Julie e Charlie.

Ma in un’epoca di greenscreen e CGI, in molti si chiedono dove sia stato girato Love in the Villa e se la spensierata commedia romantica sia stata girata proprio a Verona.

Data di uscita di Love in the Villa e anteprima della trama

Love in the Villa è arrivato su Netflix giovedì 1 settembre 2022.

Interpretato da Kat Graham e Tom Hopper, il film racconta la storia di Julie Hutton, una giovane donna che fa un viaggio nella romantica città di Verona dopo una rottura straziante.

Tuttavia, i piani di Julie di godersi un po’ di tempo per me tanto necessario vengono rovinati quando scopre che la villa che sta affittando per il suo viaggio è stata prenotata due volte.

Ora, deve trascorrere la sua vacanza in Italia con un uomo britannico eccessivamente cinico di nome Charlie, che sembra anche essere di un bell’aspetto.

Amore nella villa © Netflix | Riccardo Ghilardi

Dove è stato girato Love in the Villa?

Love in the Villa è stato girato a Verona, in Italia.

Gli appassionati di autenticità saranno lieti di sapere che il film è stato girato negli stessi luoghi in cui si svolge la sua storia.

La produzione di Love in the Villa è iniziata a settembre 2021 ed è continuata per due mesi fino a novembre secondo The Cinemaholic.

Come ambientazione di Romeo e Giulietta di William Shakespeare, Verona è famosa per essere uno dei luoghi più romantici d’Italia e ci sono molti luoghi in tutta la città perfetti per le coppie, molti dei quali sono presenti in Love in the Villa.

Questi includono il Ponte Pietra, il ponte ad arco romano che attraversa il fiume Adige, nonché la Casa di Giulietta (Casa di Giulietta) adornata da una serratura amorosa, il cui balcone si dice abbia ispirato l’opera di Shakespeare.

Numerose altre location in tutta Verona ospitano scene del film provenienti da diverse piazze (o Piazze) e strade storiche tra cui Piazza Bra e il vicino anfiteatro romano, l’Arena di Verona.

Oltre a Verona, Love in the Villa offre anche località fuori dal centro città, comprese le vicine località di San Pietro In Cariano e San Giovanni Lupatoto, nonché le idilliache Torri del Benaco e Bardolino sulle rive del Lago di Garda a ovest di Verona .

Amore nella villa © Netflix | Riccardo Ghilardi

Altre produzioni girate a Verona

Oltre a Love in the Villa, Verona e la sua regione hanno ospitato negli anni oltre 150 produzioni cinematografiche e televisive tra cui alcuni nomi illustri.

Il più grande dei quali è il film di Bond del 2008, Quantum of Solace. L’adrenalinico inseguimento in auto di apertura del film è stato girato sulle rive del Lago di Garda.

Nel frattempo, altre produzioni degne di nota che sono state girate a Verona e dintorni includono Romeo & Juliet del 2013, interpretato da Hailee Steinfeld e Douglas Booth nei ruoli principali, Letters to Juliet del 2010, The Gamble del 1988 e anche A Little Romance con Laurence Olivier. come ospite di film di produzione italiana.

Amore nella villa © Netflix | Riccardo Ghilardi

Love in the Villa è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 1 settembre 2022.

