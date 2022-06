Dove è stato girato Love and Gelato? Esplorate le location italiane delle riprese

I luoghi delle riprese dietro a qualsiasi film o programma TV sono spesso fondamentali poiché i fan con gli occhi d’aquila saranno spesso molto più colpiti dai valori di produzione delle riprese in luoghi reali piuttosto che da uno schermo verde in uno studio.

Per un film incentrato sui viaggi, questo è particolarmente importante per l’ultima uscita di Netflix, Love and Gelato.

La commedia romantica è ambientata nel paese europeo dell’Italia, ma dove è stato girato esattamente Love and Gelato?

Amore & Gelato | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 10560 Amore & Gelato | Rimorchio ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/XIkQFUlBXF0/hqdefault.jpg 1037778 1037778 centro 13872

Data di uscita di Love and Gelato e anteprima della trama

Love and Gelato è volato su Netflix mercoledì 22 giugno 2022.

Basato sull’omonimo best seller di Jenna Evans Welch, il film racconta la storia di Lina, una diciassettenne americana che si ritrova a dover recarsi a Roma per onorare il desiderio morente di sua madre.

Lina viene catapultata in un paese sconosciuto che è troppo disordinato e caotico per la sua natura metodica e nerd, ma dovendo affrontare le sue paure e affrontare i segreti del passato di sua madre, la prospettiva di Lina inizia lentamente a cambiare.

Immersa in paesaggi mozzafiato, cibi sconosciuti ma deliziosi e eventi romantici inaspettati, Lina imparerà a guardare il mondo e se stessa sotto una luce completamente nuova.

Netflix

Dove è stato girato Love and Gelato?

Gli appassionati di autenticità saranno lieti di sapere che Love and Gelato è stato girato in diverse località in tutta Italia.

La location principale per le riprese del film è stata la regione Toscana (Toscana) nel nord Italia e più specificamente la città di Firenze, conosciuta in italiano come Firenze.

Le riprese del progetto si sono svolte durante l’estate del 2021, con i membri del cast del film che hanno pubblicato le immagini del loro viaggio in Italia nei mesi di giugno e luglio.

Firenze sembra essere stata la location principale delle riprese durante la produzione con la Toscana Film Commission che ha condiviso diverse immagini del dietro le quinte quando sono iniziate le riprese.

I luoghi utilizzati a Firenze includono Ponte Vecchio, Piazza Santa Croce, Mercato di Sant’Ambrogio, Giardino di Boboli, Piazza San Pier Maggiore, Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Borgo Santi Apostoli, Cimitero delle Porte Sante e Piazzale Michelangelo.

Oltre alla storica città di Firenze, il cast di Love and Gelato ha anche visitato Roma, dove si svolge gran parte della storia del film, con l’attrice protagonista Susanna Skagg che condivide immagini da diversi punti di riferimento importanti, tra cui il Colosseo e la Fontana di Trevi.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro

Altri progetti girati in Toscana

La Toscana è stata una location per le riprese estremamente popolare nel corso degli anni con le sue città storiche e la campagna panoramica che offrono panorami mozzafiato per le riprese.

Secondo IMDb, nella regione sono stati girati più di 1.300 film e programmi TV con progetti importanti tra cui Killing Eve, casa di Gucciil prossimo live-action della Disney Pinocchio, Il Gladiatore, Quantum of Solace, Twilight: New Moon e la serie drammatica Medici.

Parte del motivo alla base della popolarità della Toscana tra i registi nel corso dell’anno è che la regione offre incentivi finanziari per le produzioni, organizzati attraverso la Toscana Film Commission, che aiuta anche nella logistica e nello scouting delle location.

Netflix

Love and Gelato è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio mercoledì 22 giugno 2022.

In altre notizie, la data e l’ora di rilascio di Doctor Strange 2 Disney Plus sono state confermate