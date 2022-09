Dove è stato girato Lou? Luoghi del thriller Netflix esplorati

I luoghi delle riprese di un film possono aiutare a creare o distruggere il prodotto finale poiché la scelta di uno sfondo del mondo reale, un set da studio o uno schermo verde può avere un enorme impatto sull’atmosfera del film.

L’ultimo thriller di Netflix, Lou, è un film che fa molto affidamento su luoghi del mondo reale mentre i suoi personaggi si avventurano nella natura selvaggia.

In quanto tali, le maestose location di produzione del film stanno guadagnando molta attenzione, ma dove è stato girato Lou esattamente?

Lou: data di uscita e anteprima della trama

Lou si è fatto strada su Netflix venerdì 23 settembre 2022.

Con la vincitrice dell’Oscar Allison Janney e Jurnee Smollett, il film racconta la storia di Lou Adell, la cui vita tranquilla viene interrotta quando la sua vicina, Hannah, implora Lou di aiutarla a salvare la figlia rapita.

Le due donne intraprendono un pericoloso viaggio nelle terre selvagge mentre un’enorme tempesta infuria intorno a loro. È una missione che metterà alla prova entrambi i propri limiti e svelerà alcuni segreti scioccanti del loro passato lungo la strada.

Lou © Netflix | Liane Hentscher

Dove è stato girato Lou?

Lou è stato girato in diverse località a Vancouver e dintorni, nella Columbia Britannica in Canada.

Sebbene il film possa essere ambientato nella contea di San Juan, nelle isole Orcas nello Stato di Washington, le riprese del film si sono svolte in realtà appena a nord del confine tra Stati Uniti e Canada.

Le riprese dovevano iniziare a maggio 2020, ma a causa della pandemia di Covid-19, la produzione ha dovuto essere posticipata, iniziando finalmente a giugno 2021 e terminando due mesi dopo, ad agosto.

La location principale di Lou durante la produzione sono stati i Vancouver Film Studios, situati in 3500 Cornett Road nella stessa città di Vancouver.

Nel frattempo, molte delle location all’aperto del film sono state girate sull’isola di Vancouver, appena a ovest della terraferma canadese, che è ricoperta da pittoresche foreste, montagne e corsi d’acqua.

La produzione sull’isola di Vancouver si è svolta in particolare nella regione di Ucluelet sul lato occidentale dell’isola.

Lou © Netflix | Liane Hentscher

Altri progetti girati a Vancouver

Nel corso degli anni, Vancouver è diventata un luogo estremamente popolare tra i registi e la città è diventata nota come Hollywood North.

Ciò è in parte dovuto agli incentivi fiscali offerti dalla provincia della Columbia Britannica che aiutano a contenere i costi delle riprese portando anche occupazione nell’area.

Secondo IMDb, Vancouver ha ospitato più di 11.000 film e programmi TV con produzioni recenti tra cui Thor: Love and Thunder, See di Apple TV+, Lucifer, Resident Alien, Riverdale, The Good Doctor e la serie Netflix Devil in Ohio, Virgin River e Gli imperfetti.

Diversi progetti importanti sono stati girati anche nel comune di Ucluelet, tra cui Man of Steel e Breaking Dawn in The Twilight Saga.

Lou © Netflix | Liane Hentscher

Lou è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio venerdì 23 settembre 2022.

In altre notizie, Lou su Netflix è basato su una storia vera?