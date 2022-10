Dove è stato girato L’Osservatore? Posizione della casa esplorata

Netflix ha un debole per portare sui nostri schermi storie di crimini veri, che si tratti di docuserie sconcertanti o drammi agghiaccianti come il recente Monster: The Jeffrey Dahmer Story.

L’ultima fatica dello streamer, The Watcher, è un’altra storia che probabilmente ti farà accapponare la pelle mentre racconta la vera storia di una coppia che si è trasferita nella casa dei loro sogni solo quando la situazione si è trasformata in un incubo quando hanno iniziato a ricevere una serie di lettere minacciose di un anonimo “Osservatore”.

Poiché la casa della coppia è saldamente al centro di questa storia, i creatori della serie hanno dovuto trovare una casa che mettesse in tavola le giuste qualità, ma dove è stato girato esattamente The Watcher e dov’è la casa che erano soliti girare?

L’Osservatore | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 11410 L’Osservatore | Rimorchio ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/5HDkw100sXQ/hqdefault.jpg 1116784 1116784 centro 13872

The Watcher: data di uscita e anteprima della trama

The Watcher è apparso su Netflix giovedì 13 ottobre 2022.

Ispirata a eventi veri e basata sull’articolo di The Cut di Reeves Wiedeman, la serie racconta la storia di Dean e Nora Brannock (basata sui veri Derek e Marie Broaddus) che hanno appena acquistato la casa dei loro sogni nell’idilliaco sobborgo di Westfield, nel New Jersey .

Non molto tempo dopo essersi trasferiti, tuttavia, i Brannocks iniziano rapidamente a rendersi conto che il tranquillo quartiere potrebbe non essere così accogliente come pensavano all’inizio, poiché i loro vicini eccentrici e ficcanaso si sono messi a farli sentire degli estranei.

La situazione prende una svolta allarmante in peggio quando iniziano a ricevere lettere minacciose da un individuo anonimo che si fa chiamare “The Watcher” e la famiglia inizia a temere per la loro sicurezza.

L’osservatore © Netflix

Dove è stato girato L’Osservatore?

The Watcher è stato girato in diverse località dello stato di New York, principalmente nella contea di Westchester.

Le riprese del progetto sono iniziate a settembre 2021 e sono durate diversi mesi prima di concludersi a marzo 2022.

La posizione centrale in The Watcher è ovviamente la casa in cui i Brannock si sono recentemente stabiliti.

Non sorprende che la troupe non abbia utilizzato la vera casa del caso durante le riprese, utilizzando invece la sontuosa proprietà in 1 Warriston Lane a Rye, New York, a circa 25 miglia a nord-est di Manhattan.

La troupe ha utilizzato la casa di Rye solo per le riprese in esterni mentre le scene in interni si sono svolte nei set in studio.

Nella serie, si afferma che la casa è stata costruita nel 1921, ma in realtà la proprietà utilizzata per le riprese è stata costruita solo nel 2016 dallo studio di architettura del Connecticut, Douglas VanderHorn. Nel 2020, la casa è stata venduta per ben 1,93 milioni di dollari, ma secondo Trulia si stima che ora valga circa 6,25 milioni di dollari.

Secondo FictionHorizon, la casa, che si trova su 1,25 acri di terreno, dispone di sei enormi camere da letto, sette bagni, un home theatre, un campo da basket al coperto, una palestra e la cucina di uno chef.

Oltre alla posizione centrale della casa, anche McCarren Park a Brooklyn e The Tides Motor Inn su Bayville Road a Locust Valley hanno ospitato alcune riprese.

L’osservatore © Netflix | Eric Liebowitz

Dov’è la vera casa e cosa le è successo?

La casa nel caso Watcher nella vita reale si trova al 657 Boulevard a Westfield, nel New Jersey.

Costruita nel 1905, la struttura è la casa più grandiosa del suo isolato e dispone anche di sei camere da letto come la sua controparte sullo schermo. Anche se, con solo quattro bagni e solo mezzo acro di terreno circostante, non è così grande come la casa vista nella serie Netflix.

La famiglia Broaddus nella vita reale ha acquistato la famigerata casa per $ 1,3 milioni nel 2014 e ha iniziato a rinnovare l’interno della proprietà, che è stato un argomento toccato nelle lettere dell’Osservatore.

Entro un anno dall’acquisto della casa, i Broadduses hanno tentato di rimettere la proprietà sul mercato – cosa che hanno fatto di nuovo nel 2016 – ma in entrambi i casi, tutti i potenziali acquirenti sono stati scoraggiati quando hanno mostrato le lettere.

Derek e Marie hanno esplorato una serie di opzioni per aiutarli a vendere la casa, inclusa la potenziale vendita a uno sviluppatore che avrebbe abbattuto la vecchia casa a favore della costruzione di due proprietà più piccole sul lotto. Tuttavia, questo piano è stato respinto da un consiglio di pianificazione locale che includeva un certo numero di vicini dei Broadduses.

Alla fine, la coppia è riuscita a vendere 657 Boulevard nel 2019 per $ 959.000, quasi $ 400.000 in meno rispetto a quanto originariamente pagato per la proprietà.

L’osservatore © Netflix

The Watcher è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio giovedì 13 ottobre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, dove è stato girato The Midnight Club? Luoghi dell’horror Netflix esplorati