Dove è stato girato Look Both Ways con Lili Reinhart?

Un nuovo film romantico intitolato Guarda in entrambi i modi arriva su Netflix il 17 agosto. Il film è interpretato da Lili Reinhart nei panni di una giovane donna la cui vita diverge in due realtà parallele dopo aver fatto un test di gravidanza.

È stato diretto da Wanuri Kahiu e scritto da April Prosser. Oltre a Reinhart, nel film recitano David Corenswet, Luke Wilson, Andrea Savage, Aisha Dee, Nia Long e Danny Ramirez.

Se hai guardato il Guarda in entrambi i modi trailer, sapresti che la storia è ambientata in due ambientazioni diverse. Parte della storia si svolge ad Austin, in Texas, e il resto è ambientato a Los Angeles, in California. Questo significa che il film è stato girato in questi luoghi? A volte, i filmati vengono ambientati in determinate aree ma vengono girati altrove. In Guarda in entrambi i modi caso, è stato girato sul posto.

Abbiamo condiviso le location delle riprese Guarda in entrambi i modi sotto!

Guarda i luoghi delle riprese in entrambi i modi

Il film romantico è stato girato principalmente ad Austin, Texas e Los Angeles, California, da giugno 2021 ad agosto 2021. Secondo ATX Gossip, le scene girate ad Austin erano al Paramount Theatre, Town Lake, Violet Crown Clubhouse, Stubb’s Bar -BQ, ristorante Hanks, Patterson Park, hall dell’HEB Digital & Favor Eastside Tech Hub, Austin Waldorf School e una casa nel quartiere di Old Enfield/Clarksville. Ci sono state anche scene girate ai Troublemaker Studios. Purtroppo, le location delle riprese a Los Angeles sono sconosciute.

All’inizio del 2022, alcuni membri del cast hanno dovuto girare le riprese a Vancouver, in Canada. Le scene sono state girate alla Biblioteca pubblica di Vancouver nel centro di Vancouver, al Pacific Coffee Roasters e all’Acquafarino Restaurant.

Guarda il trailer ufficiale per vedere se riesci a individuare alcuni dei luoghi delle riprese!

Guarda in entrambi i modi uscirà su Netflix il 17 agosto. Guarderai il film romantico?