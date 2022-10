Dove è stato girato L’imperatrice? Luoghi del dramma storico esplorati

In quanto servizio di streaming con un pubblico mondiale, Netflix offre ai suoi spettatori la possibilità di guardare film e serie da diversi paesi del mondo.

In una storia che rivaleggia con The Crown e Victoria di ITV, il loro ultimo sforzo è la serie in lingua tedesca The Empress che racconta la storia dell’imperatrice Elisabetta d’Austria.

Essendo un dramma storico che si svolge in palazzi sontuosi, è stata posta molta attenzione sui luoghi delle riprese dello show, ma dove è stata girata esattamente L’imperatrice?

L’imperatrice è apparsa su Netflix giovedì 29 settembre 2022.

Con l’attrice tedesca Devrim Lingnau, la serie segue la sedicenne Elisabeth, soprannominata Sisi, che si innamora del fidanzato di sua sorella, l’imperatore Francesco Giuseppe d’Austria.

La loro storia d’amore provoca scosse alla corte viennese e dopo il loro matrimonio, Sisi deve trovare un modo per affermarsi contro sua suocera, l’affamata di potere Sophie, e suo cognato, Maxi, che vuole il trono di Franz (e Sisi) per sé.

Le lotte di Sisi a corte sono anche ambientate sullo sfondo di un più ampio tumulto quando le truppe nemiche si radunano ai confini dell’Impero Asburgico mentre la gente nella stessa Vienna inizia a insorgere contro l’imperatore al potere.

Dove è stato girato L’imperatrice?

L’imperatrice è stato girato in Germania.

Nonostante la maggior parte della serie sia ambientata nella capitale austriaca Vienna, L’imperatrice è stata in gran parte girata oltre confine in Germania, in particolare nella regione della Baviera, dove è nata e vissuta Elisabetta prima del suo matrimonio con Francesco Giuseppe.

Secondo The Cinemaholic, le riprese di The Empress sono iniziate nell’agosto 2021 e sono continuate per diversi mesi prima di concludersi nel gennaio 2022.

Gran parte della serie si svolge nel castello di Schönbrunn, la residenza estiva della famiglia imperiale degli Asburgo, ma in realtà l’imperatrice ha utilizzato il castello di Weissenstein a Bamberg per raddoppiare la location.

Anche la piazza della cattedrale di Bamberga è stata protagonista della serie, così come l’imponente Cattedrale di San Giorgio a Dinkelsbühl.

Numerosi palazzi tedeschi sono stati presenti come location nella serie con alcuni dei più degni di nota tra cui Palazzo Nuovo e Palazzo dell’Ermitage a Bayreuth, Palazzo Fantaisie a Eckersdorf, Palazzo Friesenhausen ad Aidhausen e Palazzo Faber-Castell a Stein.

Altri progetti girati in Baviera

Oltre a The Empress, la Baviera è un luogo estremamente popolare tra i registi tedeschi e internazionali allo stesso modo.

Secondo IMDb, la regione della Germania meridionale, che confina con l’Austria, ha ospitato negli anni quasi 3.000 film e programmi TV.

Alcune delle produzioni più degne di nota includono Bohemian Rhapsody, il film della Seconda Guerra Mondiale La caduta, I tre moschettieri del 2011, Alexander, Guns Akimbo del 2004, Cabaret, The Great Escape e la serie TV Das Boot del 2018.

L’imperatrice è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 29 settembre 2022.

