Dove è stato girato Last Seen Alive? Film girato in soli otto giorni

Dopo un’uscita nelle sale limitata all’inizio del 2022, Last Seen Alive è esploso su Netflix negli Stati Uniti e si è fatto strada fino al primo posto nella lista dei primi 10 dello streamer.

L’esilarante thriller vede come protagonisti Gerard Butler e Jaimie Alexander nei panni di Will e Lisa, una coppia sposata che affronta una tragedia quando Lisa viene improvvisamente rapita.

Un certo numero di punti di spicco fungono da luoghi cruciali per tutto il film, ma dove è stato girato esattamente Last Seen Alive?

Visto l’ultima volta vivo | Occhiolino BridTV 11379 Visto l’ultima volta vivo | Occhiolino 1111364 1111364 centro 13872

Anteprima della trama dell’ultimo visto vivo

Last Seen Alive è arrivato su Netflix negli Stati Uniti il ​​1 ottobre 2022, dopo un’uscita nelle sale limitata all’inizio dell’anno.

Il film racconta la storia di Will e Lisa Spann, una coppia sposata la cui relazione sta vacillando sull’orlo della rottura con Lisa che vuole che i due trascorrano del tempo separati.

Quando Last Seen Alive inizia con la coppia che guida verso la casa dei genitori di Lisa, ma prima che arrivino, Will deve fermarsi per fare benzina.

Ma le cose prendono una svolta sinistra quando Lisa esce dal negozio della stazione di servizio e scompare misteriosamente senza lasciare traccia.

Visto l’ultima volta vivo © Voltage Pictures | Intrattenimento verticale

Dove è stato girato Last Seen Alive?

Last Seen Alive è stato girato a Savannah e dintorni, nello stato americano della Georgia.

Le riprese si sono svolte nel corso di soli otto giorni nel maggio 2021 e, secondo le star Gerard Butler e Jaimie Alexander, la maggior parte delle scene del film sono state improvvisate per fungere da sfida e esperimento unici per gli attori.

La posizione centrale del film è la stazione di servizio dove Lisa scompare. Secondo The Cinemaholic, queste scene sono state girate al Texaco al 1113 di North Columbia Avenue a Rincon, una città che si trova alla periferia di Savannah.

La città suburbana di Bloomingdale funge anche da luogo chiave con la troupe cinematografica che utilizza l’edificio del dipartimento di polizia per diverse scene.

L’isola di Wilmington sull’altro lato di Savannah è stata anche un luogo più rurale durante le riprese, mentre i residenti locali riconosceranno anche il Talmadge Memorial Bridge, che è presente in alcune ampie riprese aeree.

Visto l’ultima volta vivo © Voltage Pictures | Intrattenimento verticale

Altri progetti girati a Savannah, in Georgia

La Georgia è un luogo estremamente popolare tra le troupe cinematografiche grazie agli incentivi finanziari offerti dal governo locale.

In quanto tale, Savannah ha ospitato quasi 1.000 produzioni nel corso degli anni secondo IMDb.

Questi includono il prossimo Halloween Ends, il recente film Netflix A Jazzman’s Blues, Forest Gump, Ford v Ferrari (alias Le Mans ’66), Cape Fear e Ant-Man and the Wasp.

Visto l’ultima volta vivo © Voltage Pictures | Intrattenimento verticale

Last Seen Alive è ora disponibile per lo streaming su Netflix negli Stati Uniti dopo essere stato aggiunto alla piattaforma il 1 ottobre 2022, mentre gli spettatori del Regno Unito possono guardare tramite Sky Cinema e NOW.

Mostra tutto

In altre notizie, la colonna sonora del telefono del signor Harrigan: ogni canzone nel film horror di Netflix