Negli ultimi anni Netflix è diventata la casa delle storie fantasy incentrate sugli adolescenti e il suo ultimo sforzo, The School For Good And Evil, è uno dei suoi più grandi.

Il gigantesco film racconta la storia di due migliori amici che si trovano ai lati opposti della scuola titolare, piena di esseri magici e segreti nascosti.

Magiche rivalità a parte, The School For Good And Evil è un luogo maturo per l’esplorazione, ma dove è stato girato esattamente il film e quali luoghi della vita reale sono stati usati per creare questa terra fantastica?

The School For Good And Evil è arrivato su Netflix mercoledì 19 ottobre 2022.

Basato sull’omonimo romanzo di Soman Chainani, il film racconta la storia delle migliori amiche Sophie e Agatha che condividono un improbabile legame.

Sophie sogna di fuggire dalla sua vita per diventare una principessa, mentre Agatha ha le caratteristiche di una strega minacciosa.

Ma quando una forza potente trascina la coppia alla School For Good And Evil, i loro ruoli vengono invertiti e la brillante Sophie viene collocata nella School For Evil mentre la cupa Agatha viene introdotta nella School For Good.

La coppia spera di tornare al posto che le spetta, ma una rivalità magica e sinistri ostacoli si frappongono sulla loro strada.

Dove è stato girato La scuola del bene e del male?

The School For Good And Evil è stato girato principalmente a Belfast e dintorni, nell’Irlanda del Nord.

Le riprese del progetto sono iniziate nel gennaio 2021 e si sono concluse dopo sette mesi nel luglio dello stesso anno.

Gran parte delle riprese del film si sono svolte nei teatri di posa, con gli Harbour Studios e i Loop Film Studios di Belfast che hanno ospitato il cast e la troupe.

Diverse località degne di nota in tutta Belfast sono presenti anche tra le location delle riprese, tra cui la Chiesa di San Pietro, la Cattedrale di Sant’Anna, il Monte Stewart, l’Ulster Folk Museum, la tenuta di Clandeboye, Castle Archdale e Antrim Road

Per le inquietanti scene di Blue Forest del film, le riprese si sono svolte nelle location di Big Dog e Woodburn Forests, lontane da Belfast.

Altri progetti girati a Belfast

Belfast è diventata un luogo sempre più popolare tra le troupe di produzione negli ultimi anni con IMDb che afferma che quasi 700 film e programmi TV sono stati girati in città e nei dintorni.

Alcuni dei più grandi progetti che sono stati girati a Belfast includono il film del 2022 The Northman, la serie TV Derry Girls e Line Of Duty, nonché il film semi-autobiografico di Kenneth Branagh, Belfast.

Probabilmente la produzione più famosa ad aver girato a Belfast e dintorni, tuttavia, è Game Of Thrones, ma mentre la serie originale è stata girata in Irlanda del Nord, la sua serie prequel, House Of The Dragon non lo è, preferendo girare in Inghilterra così come altri sedi in Europa.

The School For Good And Evil è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 19 ottobre 2022.

