Dove è stato girato La maledizione di Bridge Hollow?

Netflix ritorna in questa stagione spettrale con un film ricco di spaventoso divertimento per tutta la famiglia.

The Curse of Bridge Hollow è l’ultimo tentativo del servizio di streaming di spaventare in modo salutare poiché il film segue una ragazza adolescente che rilascia accidentalmente uno spirito malizioso e malvagio una notte di Halloween, facendo prendere vita alle decorazioni e devastando. Il film sceglie di concentrarsi sul legame tra padre e figlia mentre combattono per salvare la loro città natale.

Il film presenta molti luoghi diversi, ognuno con la sua presentazione interessante poiché lo spirito provoca caos in tutta la città. Questo pone la domanda dove è stato girato The Curse of Bridge Hollow?

La maledizione del ponte cavo. Frank Masi/Netflix © 2022

Diretto da Jeff Wadlow, noto per il suo lavoro come regista nel sequel del classico cult Marvel Kick-Ass e produttore dell’acclamata serie televisiva Bates Motel, The Curse Of Bridge Hollow è il crack di Waldow in uno stile di commedia più PG.

Con una durata di soli 89 minuti, questo originale Netflix si svolge la notte di Halloween, quando la protagonista Sydney (Priah Ferguson) e il suo scettico padre, interpretato da Marlon Wayans, devono tentare di fermare lo spirito sciocco. Wayans è noto per il suo ruolo comico nell’iconico White Chicks, uscito nel 2004.

The Curse Of Bridge Hollow è stato rilasciato il 14 ottobre 2022, solo su Netflix. I fan della serie Stranger Things saranno felici di assistere all’ascesa di Priah Ferguson da personaggio secondario a personaggio principale mentre affronta il suo primo ruolo da protagonista.

La maledizione di Bridge Hollow 2022 © Netflix

Dove è stata girata la maledizione di Bridge Hollow?

Le riprese della commedia d’azione di Netflix sono iniziate nell’ottobre 2021 e si sono concluse un mese dopo, nel dicembre 2021. Secondo IMDB, è stata girata in una varietà di luoghi, tutti con sede negli Stati Uniti. La Georgia e la Carolina del Nord sono i luoghi in cui si è svolta la maggior parte delle riprese.

Molte delle scene accattivanti di The Curse Of Bridge Hollow si sono svolte ad Atlanta, in Georgia. Questa è una famigerata location per le riprese, sede di molte serie televisive e film cinematografici importanti come Loki, The Walking Dead e The Hunger Games.

Secondo The Cinemaholic, il team di produzione avrebbe allestito un campo a Monticello, nel cuore della contea della Georgia. Qui hanno girato alcune scene cruciali. Altre location presenti sono state girate a Wilmington, nella Carolina del Nord. Questo sito è noto per essersi prestato a numerose produzioni nel corso degli anni come Sleepy Hollow e, più recentemente, Halloween Kills.

Per quanto riguarda il futuro di The Curse Of Bridge Hollow, non ci sono ancora piani concreti per un sequel, riporta NetflixLife.