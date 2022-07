Dove è stato girato Keep Breathing? Inuvik è un posto reale?

Continua a respirare. (Da sinistra a destra) Melissa Barrera nei panni di Liv, Austin Stowell nei panni di Sam nell’episodio 101 di Keep Breathing. Cr. Ricardo Hubbs/Netflix © 2022

Continua a respirare domani arriverà su Netflix e una delle prime cose che gli spettatori noteranno sicuramente in questo dramma di sopravvivenza è lo splendido e lussureggiante sfondo della natura selvaggia canadese.

L’attrice Melissa Barrera interpreta Liv, una giovane donna che si ritrova a lottare per la sopravvivenza in questa vasta distesa dopo che l’aereo su cui si è imbarcata per Inuvik è precipitato in uno specchio d’acqua. Da lì, diventa un’unica sopravvissuta che deve usare tutto il suo ingegno e la sua naturale intraprendenza per uscirne viva.

Anche se non hai ancora visto lo spettacolo, probabilmente hai notato lo sfondo scenico evidente nelle foto e nel trailer ufficiale dello spettacolo. Se sei curioso di sapere dove è stata girata la serie, possiamo darti qualche dettaglio in più! Lo spettacolo è stato girato in vari luoghi della Columbia Britannica, in Canada, ma di seguito troverai luoghi più esatti. Molti di loro sono anche luoghi che puoi visitare.

Luoghi delle riprese di Keep Breathing

Narcity ha fornito un’ottima scomposizione delle varie location delle riprese utilizzate per creare Continua a respirare. Lo spettacolo si svolge nelle terre selvagge del Canada, quindi ha senso che la produzione abbia voluto imitare quell’ambientazione girando effettivamente sul posto.

Alcuni luoghi in cui è stato girato lo spettacolo hanno ospitato anche altre produzioni Netflix come Domestica e Il progetto Adam. Secondo Narcity, Keep Breathing è stato girato in luoghi come Squamish, Whistler, Vancouver, Mission, Vancouver Island e Cobble Island.

Inuvik in Keep Breathing è un luogo reale?

Inuvik è la destinazione finale di Liv. Il suo desiderio di arrivarci è l’unico motivo per cui sale volentieri su un aereo con due sconosciuti. Sì, Inuvik è un posto reale! È una città nei Territori del Nordovest del Canada.

Continua a respirare uscite su Netflix il 28 luglio.