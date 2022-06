Dove è stato girato Interceptor con Elsa Pataky?

Venerdì, Elsa Pataky e Luke Bracey si affronteranno nel nuovo film d’azione di Netflix Intercettore. Pataky interpreta il capitano JJ Collins, che deve superare in astuzia il suo avversario mentre prepara un attacco mortale che minaccia il mondo intero come lo conosciamo.

Chi guarda il film lo noterà Intercettore è un film relativamente contenuto, ambientato prevalentemente in poche location. È appropriato poiché la storia vera e propria si svolge su una stazione di intercettazione missilistica remota nel mezzo dell’Oceano Pacifico.

Potresti essere curioso di scoprire dove è stato girato il film e se è stato effettivamente girato sul posto. Di seguito descriviamo in dettaglio i diversi luoghi in cui la produzione è andata a creare Intercettore.

Luoghi delle riprese di Interceptor

Intercettore è stato girato nel New South Wales, in Australia, il che è molto appropriato dal momento che la star Elsa Pataky e suo marito Chris Hemsworth vivono in Australia. Anche il co-protagonista di Pataky, Luke Bracey, è australiano. Il film è stato girato nei vecchi studi della ABC ad Artarmon, Sydney.

Un altro motivo per cui il film è stato girato nel NSW è perché l’Australia era abile nel gestire la pandemia di COVID-19 e il film è stato girato in quel lasso di tempo. C’è stato un boom produttivo significativo negli ultimi anni.

Tra le località specifiche della zona dove Intercettore le riprese includono il Centennial Parklands, che è una delle location pubbliche più ambite per le riprese di Sydney. La produzione ha anche trascorso un po’ di tempo al Warringah Aquatic Center nella foresta di Frenchs. Il centro vanta una piscina olimpionica ed è stato probabilmente utilizzato per girare alcune riprese subacquee o per allenarsi prima dell’inizio delle riprese.

Intercettore è solo uno dei numerosi progetti Netflix che sono stati recentemente girati in Australia come prossima serie di Melissa McCarthy L’idiota preferito di Dio anche girato lì, così come il film di Hemsworth Testa di ragno.

Intercettore inizia lo streaming venerdì 3 giugno su Netflix.