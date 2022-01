Dove è stato girato Il trattamento reale?

Il trattamento reale è ora in streaming su Netflix ed è probabile che se sei qui a leggere questo pezzo hai appena iniziato o finito di guardare il film e sei curioso di sapere dove è stato girato esattamente il film.

Non è una domanda insolita, anzi, è una domanda che mi sono posto anch’io quando ho visto il film quando sono rimasto sbalordito dallo sfondo mozzafiato del film e dai suoi paesaggi pittoreschi.

Se il film fosse ambientato in una città o in un paese noto, sarebbe facile capire dove Il trattamento reale è stato girato. Tuttavia, dato che il film si svolge in un paese immaginario, non è così facile capire quale paese sia stato utilizzato per dare vita a Lavania all’interno del film. Allora, dove è stato girato esattamente il film?

Il luogo delle riprese di Royal Treatment

Per contribuire a dare vita al Paese di Lavania Il trattamento reale, i team di produzione di Netflix si sono diretti in un paese che è diventato una delle destinazioni più popolari per gli studios: la Nuova Zelanda.

Come rivelato nei titoli di coda del film, Il trattamento reale è stato girato a Dunedin e Oamaru, in Nuova Zelanda, in una serie di luoghi che hanno contribuito a raddoppiare come varie parti del paese di Lavania.

Forse il luogo delle riprese più degno di nota è il castello di Larnach che, hai indovinato, funge anche da castello del re e della regina di Lavania all’interno del film. In realtà è considerata una delle principali attrazioni turistiche della Nuova Zelanda ed è nota per i suoi premiati giardini.

Ulteriori luoghi di destinazione delle riprese utilizzati nelle riprese del film includono Dunedin Otepoti, Campe Estate, Olveston Historic Home, University of Otago, Warehouse Precinct, CPG Hotels, Miller Studios, Whitestone Civic Trust Buildings, Movement Hub e Grainstore Gallery.