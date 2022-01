Dove è stato girato Il trattamento reale? Luoghi delle riprese di film Netflix

Nuovo anno, nuovi film…

Netflix non ha perso tempo nell’offrire agli abbonati un’entusiasmante gamma di nuovi contenuti. Uno degli ultimi titoli ad attirare l’attenzione sulla piattaforma è The Royal Treatment.

Diretto da Rick Jacobson, questa storia d’amore americana segue una parrucchiera di nome Izzy (interpretata da Laura Marano) a cui viene data l’opportunità di mostrare il suo talento a bordo del matrimonio del principe Thomas (Mena Massoud).

Da quando è arrivato giovedì 20 gennaio 2022, il pubblico si è sentito curioso di conoscere le suggestive location delle riprese della produzione. Allora, dove è stato girato The Royal Treatment?

Dove è stato girato Il trattamento reale?

The Royal Treatment è stato girato a Dunedin, in Nuova Zelanda.

Situata nella regione di Otago, la città ha fornito ai realizzatori il luogo perfetto per girare, poiché il progetto richiedeva un castello.

L’equipaggio è atterrato al castello di Larnach, una popolare località turistica progettata da Robert Arthur Lawson. Vanta giardini pittoreschi che arrivano anche al taglio finale, creando l’impressione di un personaggio travolto dal suo ambiente reale.

Mentre gli esterni aiutano a creare l’illusione dei personaggi che navigano nel grande castello, in realtà hanno filmato le scene degli interni all’Olveston Historic Home, che puoi trovare al 42 Royal Terrace, North Dunedin.

Per il pubblico che si è innamorato dell’aspetto e dell’atmosfera del luogo, sarai entusiasta di sapere che è aperto ai visitatori.

Altre location per le riprese di The Royal Treatment

Andando avanti, altre località includono il distretto vittoriano di Oamaru su Harbour Street, South Hill, mentre anche Vogel Street e Princes Street fanno parte del mix.

La narrazione si svolge nella nazione immaginaria di Lavania e in parte a New York City. Tuttavia, la troupe non ha effettivamente girato a New York City, spacciando invece Vogel Street per New York.

Le riprese principali sono iniziate alla fine di febbraio 2021 e si sono concluse più tardi a maggio.

Quando volano scintille, ti sposeresti per dovere o seguiresti il ​​tuo cuore?✨ The Royal Treatment è ora in streaming in tamil e telugu.

Film popolari girati in Nuova Zelanda

The Royal Treatment è tutt’altro che l’unico film a sfruttare al meglio la Nuova Zelanda.

Dai un’occhiata ad alcuni dei film più famosi che sono stati girati lì di seguito:

Alieno: Patto

Avatar

Distretto 9

Il male morto (2013)

Lo Hobbit

Caccia ai Wilderpeople

Il Signore degli Anelli

Il Mega

Mulan (2020)

Thor: Ragnarok

Origini degli X-Men: Wolverine

The Royal Treatment è ora in streaming su Netflix.

In altre notizie, chi pensava che Hardin fosse suo padre in After We Fell di Netflix?