Dove è stato girato il film Netflix Lungo per la corsa?

Un nuovo film romantico basato sul romanzo di Sarah Dessen Lungo per la corsa arriverà su Netflix il 6 maggio e, se hai visto il trailer ufficiale, probabilmente concorderai sul fatto che il paesaggio da sogno sulla spiaggia del film è stupendo da vedere e perfetto per la tarda stagione primaverile. Coloro che sono desiderosi di guardare il film potrebbero essere curiosi di sapere dove è stato girato e se è un posto che puoi visitare!

Lungo per la corsa segue Auden (Emma Pasarow), una giovane donna studiosa che si è appena diplomata al liceo e si sta preparando per il suo primo anno di college. Ma Auden si rende conto che a causa dei valori severi di sua madre e della sua natura introversa, ha perso molte delle esperienze spensierate dell’essere un’adolescente.

Tutto cambia quando incontra l’affascinante Eli (Belmont Cameli), residente nella tranquilla cittadina dove trascorre i suoi mesi estivi e aiuta Auden a compilare una lista di cose da provare prima di andare al college.

Insieme ai luoghi delle riprese di Ride

Considerando che il film è ambientato in una città di mare e l’autrice Sarah Dessen è del North Carolina (NC), non sorprende che la produzione sia avvenuta in NC, in particolare a Carolina Beach, Wilmington, Kure Beach e Oak Island.

Le riprese si sono svolte da aprile a giugno 2021 e sono iniziate a Carolina Beach, una bellissima località balneare nella contea di New Hanover, NC. Secondo un notiziario locale dell’epoca, hanno filmato sul lungomare lì.

Port City Daily riporta che i luoghi specifici utilizzati nel film includono Nauti Dog Restaurant, Pleasure Island Rentals, Nest Realty, Carolina Smokehouse, Carolina Beach Scuba, Melissa’s Coin Laundry, Havana’s Restaurant, North End Java Stop e due residenze su Carolina Beach Road e Carolina Viale della spiaggia. Alcuni di questi luoghi sono stati utilizzati per luoghi specifici del film, come la lavanderia a gettoni/negozio di torte e il famoso ristorante nell’universo The Last Chance.

Netflix Life ha parlato con una delle star del film, Kate Bosworth, della sua esperienza a Wilmington e ha anche salutato Sophia Bush, che ha trascorso molti anni nella zona per girare il suo film drammatico per adolescenti. Una collina dell’albero.

La Defrese University è reale?

Sentirai il nome Defrese University menzionato più volte in tutto Lungo per la corsa perché è il college dei sogni di Auden. I fan dei romanzi di Sarah Dessen sanno che l’università è una creazione immaginaria presente in molti dei suoi romanzi, tra cui Lungo per la corsa e Cosa è successo ad addio. I lettori credono che sia pensato per essere ispirato dal prestigioso college privato NC, la Duke University.

